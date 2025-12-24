Logo
Large banner

Ovo su najmoćniji pasoši na svijetu, poznato na kojem mjestu je BiH

Izvor:

Avaz

24.12.2025

09:29

Komentari:

0
Pasoši BiH
Foto: ATV

Nova top-lista najmoćnijih pasoša na svijetu izašla je na vid‌jelo, a riječ je najnovijem ažuriranju indeksa Henley Passporta iz decembra ove godine.

Ova lista temelji se na podacima Međunarodne agencije za vazdušni saobraćaj (IATA) i pasoši se rangiraju prema broju destinacija koje njihovi vlasnici mogu posjetiti bez vize.

Sve podatke Henley & Partners dodatno provjeravaju i ažuriraju sa svojim istraživačkim timom. Svakoj destinaciji dod‌jeljuje se jedan bod ako je pristup bez vize ili se ona može dobiti po dolasku. Ukupan broj bodova određuje rang, bez subjektivnih faktora poput ekonomije ili sigurnosti. Indeks se ažurira kvartalno.

Bosna i Hercegovina se nalazi na 45. mjestu.

Mjesto Država/e Bodovi

1. Singapur 193

2. Južna Koreja 190

3. Japan 189

4. (dijele) Belgija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Španija, Švicarska 187

5. (dijele) Austrija, Grčka, Norveška, Portugal, Švedska 186

6. (dijele) Mađarska, Malta, Novi Zeland, Poljska, Slovačka, Slovenija 185

7. (dijele) Hrvatska, Australija, Češka, Estonija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo 184

8. (dijele) Kanada, Latvija 183

Dmitrij Medvedev

Svijet

Medvedev: Donbas i Krim ruski regioni

9. (dijele) Lihtenštajn, Litva 182

10. (dijele) Island, Malezija 181

11. Sjedinjene Američke Države 180

12. (dijele) Bugarska, Rumunija 179

13. Cipar 178

14. Monako 177

15. Čile 175

Singapur je i dalje najjači, s pristupom u 193 zemlje bez potrebe za prethodnim ishođenjem vize. Taj kontinuitet nije rezultat jednokratnih političkih odluka, nego dugoročne strategije usmjerene na trgovinu, diplomaciju i međunarodnu otvorenost, što se u indeksu reflektuje godinama.

Južna Koreja i Japan zadržali su vrlo visoke pozicije zahvaljujući stabilnim bilateralnim odnosima i snažnim regionalnim i globalnim vezama, dok evropske zemlje i dalje čine okosnicu samog vrha ljestvice. Čak 21 evropska država nalazi se između četvrtog i šestog mjesta, što potvrđuje da EU i dalje funkcioniše kao jedan od najsnažnijih blokova slobode kretanja na svijetu, prenosi Avaz.

Podijeli:

Tag:

pasoš

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Након Трампових пријетњи: Скочиле цијене бакра

Ekonomija

Nakon Trampovih prijetnji: Skočile cijene bakra

2 h

0
Медведев: Донбас и Крим руски региони

Svijet

Medvedev: Donbas i Krim ruski regioni

3 h

0
Био у бијегу: Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Будви

Region

Bio u bijegu: Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu u Budvi

3 h

0
Србин који је упуцан у главу у Диселдорфу скинут са апарата

Svijet

Srbin koji je upucan u glavu u Diseldorfu skinut sa aparata

3 h

0

Više iz rubrike

Сарајево смог магла

BiH

Nezdrav vazduh u ovih pet gradova

3 h

0
Листа за правду и ред

BiH

Kandidatura Vukanovića uzburkala je opozicione vode, Stanivuković nije zadovoljan

16 h

1
Пропала сједница Дома народа: Ко заправо блокира европски пут БиХ?

BiH

Propala sjednica Doma naroda: Ko zapravo blokira evropski put BiH?

16 h

0
Пендеш оптужила Нешковића и опозицију из Српске за блокаду рада Дома народа

BiH

Pendeš optužila Neškovića i opoziciju iz Srpske za blokadu rada Doma naroda

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

23

Toplotna pumpa koja mijenja sve: Naučnici napravili revoluciju

12

19

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

12

14

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

12

09

"Roskosmos" najavio: Prva ruska lunarna elektrana do 2036. godine

12

04

Astrolozi otkrivaju u koja tri znaka se rađaju najzlobniji ljudi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner