Ovo su najmoćniji pasoši na svijetu, poznato na kojem mjestu je BiH

Nova top-lista najmoćnijih pasoša na svijetu izašla je na vid‌jelo, a riječ je najnovijem ažuriranju indeksa Henley Passporta iz decembra ove godine.

Ova lista temelji se na podacima Međunarodne agencije za vazdušni saobraćaj (IATA) i pasoši se rangiraju prema broju destinacija koje njihovi vlasnici mogu posjetiti bez vize.

Sve podatke Henley & Partners dodatno provjeravaju i ažuriraju sa svojim istraživačkim timom. Svakoj destinaciji dod‌jeljuje se jedan bod ako je pristup bez vize ili se ona može dobiti po dolasku. Ukupan broj bodova određuje rang, bez subjektivnih faktora poput ekonomije ili sigurnosti. Indeks se ažurira kvartalno.

Bosna i Hercegovina se nalazi na 45. mjestu.

Mjesto Država/e Bodovi

1. Singapur 193

2. Južna Koreja 190

3. Japan 189

4. (dijele) Belgija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Španija, Švicarska 187

5. (dijele) Austrija, Grčka, Norveška, Portugal, Švedska 186

6. (dijele) Mađarska, Malta, Novi Zeland, Poljska, Slovačka, Slovenija 185

7. (dijele) Hrvatska, Australija, Češka, Estonija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo 184

8. (dijele) Kanada, Latvija 183

9. (dijele) Lihtenštajn, Litva 182

10. (dijele) Island, Malezija 181

11. Sjedinjene Američke Države 180

12. (dijele) Bugarska, Rumunija 179

13. Cipar 178

14. Monako 177

15. Čile 175

Singapur je i dalje najjači, s pristupom u 193 zemlje bez potrebe za prethodnim ishođenjem vize. Taj kontinuitet nije rezultat jednokratnih političkih odluka, nego dugoročne strategije usmjerene na trgovinu, diplomaciju i međunarodnu otvorenost, što se u indeksu reflektuje godinama.

Južna Koreja i Japan zadržali su vrlo visoke pozicije zahvaljujući stabilnim bilateralnim odnosima i snažnim regionalnim i globalnim vezama, dok evropske zemlje i dalje čine okosnicu samog vrha ljestvice. Čak 21 evropska država nalazi se između četvrtog i šestog mjesta, što potvrđuje da EU i dalje funkcioniše kao jedan od najsnažnijih blokova slobode kretanja na svijetu, prenosi Avaz.