Kandidatura Vukanovića uzburkala je opozicione vode, Stanivuković nije zadovoljan

Nebojša Vukanović najavio je kandidaturu za srpskog člana Predsjedništva BiH. Kocka je bačena mnogo prije nego što je iko očekivao, a u redovima opozicije bore se s vrućim krompirom kojim im je dobačen.

Iz Liste za pravdu i red poručuju, ako je SDS ponudio kandidata za predsjednika Srpske, mi nećemo odustati od naše kandidature.

''Ne planiram se povući od kandidature jer je to funkcija sa koje se može funkcionisati kao korektivni faktor da se iz temelja promijeni stanje u društvu prije svega način vođenja politike da ne bude stalno neko prepucavanje sukobi. Što se tiče Liste za pravdu i red kocka je bačena i mi ne planiramo da pred bilo kim uzmičemo'', rekao je Nebojša Vukanović, predsjednik Pokreta Lista za pravdu i red.

Kandidatura Vukanovića uzburkala je opozicione vode. Draško Stanivuković nije baš zadovoljan prijedlozima za kandidate bez dogovora svih opozicionara. Ništa on to nije baš tako zamislio, ali šta je, tu je.

''Neko ko je na lokalnim izborima bio 4-ti smatram da ne može baš tako tvrdo i čvrsto da kaže to je tako i nema drugog mora se poštovati snaga izbornih rezultata, ako nam to nije parametar onda ne znam. Mi smo smatrali i to je bio naš stav je da treba bez ikakvih imena sjesti za sto i o tome razgovarati neke druge stranke smatraju da treba ići drugim putem. Mislim da je jedini put uraditi istraživanje javnog mnjenja i da se kandiduju najbolja imena'', kazao je Draško Stanivuković, predsjednik Pokreta Sigurna Srpska.

Računao je i Igor Radojičić, pa je izračunao šta je najbolja kombinacija za pobjedu na izborima naredne godine. To su za njega Draško Stanivuković i Branko Blanuša. Bivša stranačka koleginica i aktuelni srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović nije časila časa i napisala je odgovor Radojičiću.

''Igor Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije. Nije vic.'', napisala je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u tvitu.

Nije tu kraj sa tvit analizama. PDP-ov Igor Crnadak ima pitanje koje glasi: ''Možete li zamisliti da na tajm-autu derbija trener Zvezde ode na klupu Partizana i crta na tabli sljedeće akcije, govori šta koji igrač treba raditi. Ne mogu ni ja, kaže Crnadak. Igor Radojičić na sve odgovara ovako.''

''Željka i Crnadak se našli na istoj strani, kraj vica. Radi se o ideji za razmišljanje i prijedlogu da opozicioni subjekti imaju zajednički stav kao i za prijevrmene izbore za predsjednika Republike tako i za 2026. godinu to je prijedog za dvije pojedinačne kanidature'', rekao je Igor Radojičić, potpredsjednik Pokreta Sigurna Srpska.

Opozicija opet ide u, za sada, najmanje dvije kolone. SDS je zvanično uspio da se oglasi o prijedlogu kandidata za predsjednika, ali tek predsjednika svoje stranke. Često se taj kandidat pominje i kao kandidat za predsjednika Republike.

''Svaka politička stranka traži svoje mjesto na političkoj sceni i promoviše svoje kandidate i osluškuje glasače kad je u pitanju naš prijedlog, Branko Blanuša je već provjeren kandidat'', kazao je Nedeljko Glamočak, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

SNSD o svom kandidatu još ćuti. Još slave pobjedu na nedavnim izborima i bave se samo kandidatima opozicije.

''To je klasična vid političke trgovine gdje oni ne gledaju ko je najbolji kandidat nego je to stvar odnosa političke moći i kako će na koji način dobiti svog kandidata jer oni smatraju da će njihov svaki kandidat napraviti rezultat za njihove liste i onda smatraju da je dobro da imaju svoje kandidate'', rekao je Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Između želja s jedne i mogućnosti i realne snage sa druge strane, biće potrebno tražiti rješenja za potencijalne kandidate. Izbori naredne godine pokazaće ko će biti u koloni, ko će biti kolovođa a ko će u međuvremenu skrenuti u slijepu ulicu.