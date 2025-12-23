Dopune Zakona o igrama na sreću: Populizam ili rješenje problema?

Nema i neće biti maloljetnika u kladionicama, poruka je Udruženja priređivača igara na sreću. Poštuju zakon i podržavaju dobru namjeru, ali ako to znači odgovornije priređivanje igara na sreću.

Problem je međutim, što mladi kockaju na telefonima. A predložene dopune zakona to ne tretiraju. Učestovali bismo u izmjenama zakona da nas je neko zvao, ali nije, kažu priređavičai. Kažu u budžet se od igara na sreću slije 500 miliona KM, od čega je najmanje novca poreskih obveznika iz Srpske. Većinom su to pare iz Federacije, regiona, dijaspore.

''I nemoj da budemo neiteligentni, da se odreknemo tih prihoda. Da napravimo nešto što će odvesti u crno tržište konkurenciju. A na crnom tržištu preko interneta će da posluju ljudi koji uopšte nemaju licencu u RS, koji će nam izvlačiti novac i što je najtragičije što ih ne zanima da li se djeca kockaju'', kazao je Milko Grmuša, izvršni direktor Udruženja priređivača igara na sreću u Republici Srpskoj.

Inicijativu za posljednje dopune zakona uputio je gradonačelnik skupljajući nekoliko hiljada potpisa građana. Kaže ono što je milo uhu čuti, a u praksi od toga ni traga. Predlaže zabranu reklamiralja kladionica i kockarnica. U dopunama zakona koji je inicirao i gura od 19. marta prošle godine, kada je počelo potpisivanje peticije za zabranu rada kladionica i kockarnica u blizini škola, jedina dopuna je zabrana rada na udaljenosti od 500 metara od škola iako je u svom izlaganju novinarima iznio niz prijedloga za izmjene.

''U ovom zakonu mi ćemo predložiti još jedan zaključak da u slučaju da je u nekoj kockarnici koja je na adekvatnoj daljini, ali ko tu bude neko ko je maloljetnik da mu se odmah ukine licenca i da taj privrednik i ta firma odmah bude zatvoren. Ukine se licenca i ne može više da radi'', rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Poslanici će, barem na ovom zasjedanju, raspravljati samo o onome što je već navedeno u nacrtu o dopuni zakona. Sve dodatno može se uvrštavati kroz amandmane. Pa tako i dodatne ideje Draška Stanivukovića. A i sa novim idejama i bez njih predloženi Zakon, kako kažu poslanici, ovakav kakav je neće riješiti pošast klađenja o kockanja.

''To je jedan populistički zakon kojim se samo pokušava reklamirati Draško Stanivuković i taj njegov pokret. Kako on nešto radi za mlade protiv igara na sreću. To nema nikakvog efekta. Mali je broj prijava i kažnjavanja mlađih od 18 godina koji su se kockali u kladionicama, što je nedozvoljeno, sa tim se ništa ne rješava. Da li je to 200-300 metara, neko će preći 400 metara ako hoće da se kocka. Ne vidimo tu nekog efekta'', rekao je Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u NS Republike Srpske.

Tokom ove godine zvanično je zabilježen samo jedan slučaj ulaska djeteta u kladionicu- i to sa ocem koji je uplaćivao tiket. Po slovu zakona novčanom kaznom od 20-50 hiljada maraka kazniće se pravno lice ukoliko u klađenju bude zatečen malonjetnik. Za razliku od udaljenosti kladionica i kockarnica, koja nije ključna u namjeri da se smanji kockanje, vode bi pila zabrana reklamiranja i isticanje kladionica i kockarnica. Po tom pitanju ima sloge vlasti i opozicije u Parlamentu.

''Mislim da je to jedan ogroman problem koji se treba sistemski rješavati. Ne nekim populističkim mjerama kako to predlaže mlađani gradonačelnik Banjaluke koji pokuzšava na tome da dobije koji politički poen. Već treba prije svega uvesti visoke poreze, distancirati to od škola. Voditi jednu kampanju o opasnostima od kockanja. Početi još od škole'', kazao je Nebojša Vukanović, poslanik liste Za pravdu i red.

''Zakonska rješenja trebaju dati najbolje moguće opcije. Ali citavo društvo se treba uključiti u taj problem. Ono što je kod nas najviše zapostavljeno je nadzor roditelja, on mora biti svakodnevni i uporan. Imajući u vidu i tehnička dostignuća , koliko sam upoznat, mnogo se kocka in a samom telefonu . Sva djeca imaju te. Znači i roditelji i škola i resorno ministarstvo moraju pratiti stanje i predložiti bolja rješenja'', istakao je Nedeljko Glamočak, poslanik SDS-a u NS Republike Srpske.

Jasno je svima da je kocka, posebno među maloljetnicima, veliki problem u društvu. A i to da treba raditi na zakonskim rješenjima i smanjiti njen štetan uticaj. Upitno je da li je udaljenost kladionica i kockarnica od škola, jedini ključni problem. Mnogi su se sjetili i visokih poreza na kockanje i usmjeravanja tih para na prevenciju. Ni tu problem nije riješen, jer svaki telefon je potencijalna kockarnica. A o tome, barem što se predlagača tiče, u nekom drugom životu ili tek nakon nagradne igre za roditelje koji djeci do 15 godina ugase naloge na društvenim mrežama.