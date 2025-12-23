Logo
Đokić: CIK nastoji da devalvira funkciju predsjednika Srpske

Izvor:

SRNA

23.12.2025

16:49

Komentari:

0
Ђокић: ЦИК настоји да девалвира функцију предсједника Српске
Foto: ATV

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je da Centralna izborna komisija BiH i dalje nastoji da devalvira i oskrnavi funkciju predsjednika Republike Srpske - najvažniju koju Srpska ima.

Đokić smatra da je neprihvatljivo to što CIK još manipuliše izbornim procesom i što zvanično nisu proglašeni rezultati, nego se omogućava da traju određeni procesi na bazi nepotvrđenih navoda da je bilo nekih zloupotreba.

- Za svaku osudu je ponašanje CIK-a i onih koji mu pomažu u tome da devalviraju funkciju predsjednika na način da mjesec dana nakon izbora predsjednik Srpske zvanično još nije proglašen i očito je da se time želi usporiti ili spriječiti izvršavanje uloge koju predsjednik ima u ustavnopravnom sistemu Srpske - rekao je Đokić.

On je ocijenio da je CIK instrumentalizovano tijelo u BiH koje "ostvaruje političke ciljeve određenih političkih centara u Sarajevu, ali i van BiH".

Đokić je napomenuo da je Socijalistička partija snažan koalicioni partner, svjesna odgovornosti koju ima u okviru koalicije.

- To smo pokazali i na ovim nametnutim vanrednim izborima za predsjednika Republike jer smo dali puni doprinos kroz aktivnost naših opštinskih i gradskih organizacija na jednak način. U 90 odsto naših organizacionih dijelova bila je vidljiva snažna podrška Siniši Karanu da bude izabran za predsjednika Republike - rekao je Đokić.

Iako je prošlo mjesec dana od prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, CIK još nije saopštio konačne rezultate.

CIK je 15. decembra, na osnovu obrađenih svih biračkih mjesta, saopštio da je kandidat SNSD-a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan pobijedio osvojivši 222.182 glasa, odnosno 50,39 odsto.

Drugoplasirani je kandidat SDS-a Branko Blanuša sa osvojenih 212.605 glasova ili 48,22 odsto.

