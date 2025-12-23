Logo
Ništa od utakmice u Beču: Ovdje će Partizan dočekati Olimpijakos

23.12.2025

16:42

Ништа од утакмице у Бечу: Овдје ће Партизан дочекати Олимпијакос

Utakmica između Partizana i Olimpijakosa neće biti odigrana u Beču, već u hali Aleksandar Nikolić, saznaje Mocart sport.

Kako saznaje ovaj sajt, austrijska bezbjednosna služba savjetovala je Partizan da promijeni mjesto odigravanja utakmice upravo iz bezbjednosnih razloga i Parni valjak će poslušati austrijske organe.

Partizan je po prvobitnom planu trebalo da utakmicu 22. kola Evrolige odigra u Beču, zbog zauzetosti Beogradske arene, gdje se održava Evropsko prvenstvo u vaterpolu.

Povodom promjene lokacije odigravanja meča oglasio se i klub saopštenjem:

''Iako je prvobitni plan bio da crno-bijeli usljed zauzetosti Beogradske arene ovu utakmicu kao domaćini odigraju u Beču, donijeta je odluka o promjeni usljed bezbjednosnih rizika koji prate veliko interesovanje za navedeni meč. Prema izvještajima i procjenama lokalnih službi u Beču, za utakmicu je vladalo veliko interesovanje navijačkih grupa koje podržavaju čak šest timova (Rapid Beč, Panatinaikos, Dinamo Zagreb, Olimpijakos, Crvenu zvezda i Partizan) što je uz istoriju nedavnih interakcija između navedenih grupa okarakterisano kao ozbiljan bezbjednosni izazov. Sa željom da se ne upušta u takvu vrstu izlaganja riziku, Partizan je donio odluku da utakmicu ipak vrati u Beograd, u dvoranu Aleksandar Nikolić'', navodi se u saopštenju kluba.

partizan-karlik-dzouns

Košarka

Košarkaški klub Partizan predstavio novog trenera

Postojala je rezervna opcija, da se ovaj duel odigra u Minhenu, ali je ta varijanta otpala, jer je do utakmice ostalo nešto više od tri sedmice.

S druge strane, Minhen će ipak biti domaćin utakmice Partizan – Hapoel Tel Aviv, što je ranije bilo ugovoreno.

