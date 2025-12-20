Partizan porazom završio jesenji dio sezone

Agresivni IMT nadigrao je bezidejnu ekipu Partizana u 20. kolu Superlige i došao do zaslužene pobjede na stadionu Lagator u Loznici. Izašli su tako "traktoristi" iz opasne zone, i jesenjeg šampiona na pauzu poslali sa gorkim ukusom u ustima - 1:0 (0:0).

IMT je u prvom minutu mogao da povede. Igo Bone je, poslije greške odbrane Partizana, šutirao, a golman „crno-bijelih“ Marko Milošević je zaustavio njegov udarac.

Fudbaleri IMT-a su u 18. minutu imali novu priliku, kada je odbrana Partizana izblokirala udarac Kenroja Kembela.

Andrej Milanović je u 55. minutu doveo IMT u vođstvo, poslije kornera koji je izveo Vasilije Novičić.

„Crno-bijeli“ su najbolju šansu na utakmici imali u 63. minutu, kada je Demba Sek šutirao u golmana IMT-a Kadira Gicića.

Kapiten Partizana Bibras Nato je u 74. minutu šutirao iz slobodnog udarca preko gola IMT-a. Janis Karabeljov je šest minuta kasnije glavom uputio udarac preko gola IMT-a.

Posljednju šansu na meču imao je fudbaler IMT-a Vladimir Radočaj u 90+3. minutu, kada je šutirao pored gola „crno-bijelih“.

Partizan je vodeći na tabeli Superlige sa 46 bodova, a drugoplasirana Crvena zvezda ima 45. IMT se nalazi na 11. poziciji na tabeli sa 22 boda.

Bila je ovo posljednja utakmica za obje ekipe u jesenjem dijelu prvenstva. „Crno-bijeli“ će u prvom meču poslije pauze dočekati Radnički iz Niša, a IMT će gostovati Radničkom u Kragujevcu.

Crveno bijeli slavili u Lučanima

Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su danas na svom terenu Mladost iz Lučana rezultatom 4:0 u meču 20. kola Superlige Srbije.

Gosti su u trećem minutu postigli gol preko Davida Đokića, ali je sudija Marko Ivković poništio pogodak zbog toga što je lopta prethodno izašla iz terena.

Kapiten „crveno-belih“ Mirko Ivanić je u 13. minutu uputio udarac, a golman Mladosti Saša Stamenković je loptu proslijedio u korner.

Zvezda je sedam minuta kasnije imala novu priliku da povede, ali je Timi Maks Elšnik šutirao preko gola Mladosti.

Fudbaler Mladosti Uroš Ljubomirac je u 24. minutu propustio šansu da dovede Mladost u vođstvo.

Ekipa iz Beograda je povela u 34. minutu, kada je Rade Krunić pogodio stativu, a Nikola Stanković je poslije odbitka postigao gol.

Marko Arnautović je tri minuta kasnije propustio priliku da duplira prednost domaćeg tima.

Ivanić je u 57. minutu pogodio za 2:0, poslije dodavanja Jung Vu Seola.

Utakmica je zatim dva puta bila prekinuta zbog magle i dima od pirotehnike.

Domaći tim je do kraja meča postigao još dva gola poslije kornera, prvo je Bruno pogodio u 89. minutu, a potom je Rodrigao bio strijelac u 90+6. minutu.

Zvezda se nalazi na drugom mjestu na tabeli Superlige sa 45 bodova, dok je Mladost na devetoj poziciji sa 25.

Bila je ovo posljednja utakmica za obje ekipe u jesenjem dijelu prvenstva. „crveno-beli“ će u prvom meču poslije pauze gostovati Čukaričkom, a Mladost će dočekati OFK Beograd.