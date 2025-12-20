Logo
Horor u Srbiji: Fudbaler ostao da leži nepomično nakon sudara

Kurir

20.12.2025

15:59

Судар играча у Суперлиги Србије
Foto: Screenshot / YouTube

Jezive scene viđene su na utakmici između Radničkog iz Niša i Železničara iz Pančeva u Super ligi Srbije.

Na početku drugog poluvremena došlo je do stravičnog sudara glavama dvojice fudbalera poslije kog smo vidjeli horor situaciju.

Branislav Knežević ostao je da leži nepomično na zemlji, a Hitna pomoć je momentalno reagovala.

Igrači su pretrnuli od straha isto kao i publika, a jeziv snimak sve je sledio.

Železničar se brzo oglasio kratkim saopštenjem u kom je otkrio šta se dešava sa Kneževićem.

"Igrač FK Železničar, Branislav Knežević, prebačen je u Urgentni centar Kliničkog centra Niš, gdje se čeka dijagnostički pregled. Knežević je trenutno u svjesnom stanju, nakon sudara na terenu sa protivničkim igračem i povrede glave", navodi se u kratkom saopštenju Železničara.

Što se same utakmice tiče, ona je završena 1:0 za Radnički iz Niša, a gol je postigao Nikola Srećković u 63. minutu.

povreda

Srbija

