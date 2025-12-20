Horor u Srbiji: Fudbaler ostao da leži nepomično nakon sudara

Izvor:
Jezive scene viđene su na utakmici između Radničkog iz Niša i Železničara iz Pančeva u Super ligi Srbije.
Na početku drugog poluvremena došlo je do stravičnog sudara glavama dvojice fudbalera poslije kog smo vidjeli horor situaciju.
Branislav Knežević ostao je da leži nepomično na zemlji, a Hitna pomoć je momentalno reagovala.
Igrači su pretrnuli od straha isto kao i publika, a jeziv snimak sve je sledio.
Železničar se brzo oglasio kratkim saopštenjem u kom je otkrio šta se dešava sa Kneževićem.
"Igrač FK Železničar, Branislav Knežević, prebačen je u Urgentni centar Kliničkog centra Niš, gdje se čeka dijagnostički pregled. Knežević je trenutno u svjesnom stanju, nakon sudara na terenu sa protivničkim igračem i povrede glave", navodi se u kratkom saopštenju Železničara.
Što se same utakmice tiče, ona je završena 1:0 za Radnički iz Niša, a gol je postigao Nikola Srećković u 63. minutu.
