Logo
Large banner

Još jedan klub odbio Edina Džeku

Izvor:

Agencije

20.12.2025

14:37

Komentari:

0
Још један клуб одбио Едина Џеку

Italijanski mediji sve više pišu o mogućem odlasku Edina Džeke iz Fiorentine.

Popularni Dijamant se nije dobro snašao, a Fiorentina vodi bitku za opstanak.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Kakvo vrijeme nas očekuje sutra?

Prema pisanju italijanskih medija, ostanak Edina Džeke u Fiorentini tokom januara daleko je od sigurnog. Bh. napadač proživljava komplikovanu sezonu i gotovo je izvjesno da će s klubom dogovoriti sporazumni raskid saradnje jer nije dobio željenu minutažu.

Евро

Srbija

Banke uvele limit: Mijenjaju samo do 100 evra

U opciji je Kaljari. On je jedina ozbiljna opcija koja se za sada pojavila, a došao bi doslovno "gasiti požar" u napadu.

Portal "Viola Njuz" piše da je Džeko predložen Pizi, takođe timu iz donjeg dijela tabele Serije A.

Ipak, navodi se da do transfer neće doći jer je plata Dijamanta previsoka za ovaj klub.

Podijeli:

Tag:

Edin Džeko

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Наташа Беквалац о мушкарцима из Бањалуке: "Баш страва"

Scena

Nataša Bekvalac o muškarcima iz Banjaluke: "Baš strava"

52 min

0
Мјештани у бунару пронашли тијело жене

Hronika

Mještani u bunaru pronašli tijelo žene

59 min

0
Преминуо Драган Костић: Тужне вијести објавио син

Region

Preminuo Dragan Kostić: Tužne vijesti objavio sin

1 h

0
Колико дуго суво месо смије да стоји у фрижидеру

Savjeti

Koliko dugo suvo meso smije da stoji u frižideru

1 h

0

Više iz rubrike

Килијан Мбапе јури историјски рекорд Кристијана Роналда

Fudbal

Kilijan Mbape juri istorijski rekord Kristijana Ronalda

3 h

0
Роналдо показао исклесано тијело у 41. години

Fudbal

Ronaldo pokazao isklesano tijelo u 41. godini

17 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Preminula legenda trebinjskog Leotara

18 h

0
Зрињски у судијској надокнади до европског прољећа

Fudbal

Zrinjski u sudijskoj nadoknadi do evropskog proljeća

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

12

Ovo je najjezivija fotografija Džefrija Epstajna

15

07

Stanivuković prozvao ministra Stevanovića: Neka pojede koju sarmu

15

02

Lopovi ukrali Napoleonov zlatni prsten

14

54

Masku uvažena žalba

14

47

Vranješ: Rukovodstvo Srpske 30 godina od Dejtona trpi snažne pritiske i razne napade

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner