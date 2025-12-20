Još jedan klub odbio Edina Džeku

Italijanski mediji sve više pišu o mogućem odlasku Edina Džeke iz Fiorentine.

Popularni Dijamant se nije dobro snašao, a Fiorentina vodi bitku za opstanak.

Prema pisanju italijanskih medija, ostanak Edina Džeke u Fiorentini tokom januara daleko je od sigurnog. Bh. napadač proživljava komplikovanu sezonu i gotovo je izvjesno da će s klubom dogovoriti sporazumni raskid saradnje jer nije dobio željenu minutažu.

U opciji je Kaljari. On je jedina ozbiljna opcija koja se za sada pojavila, a došao bi doslovno "gasiti požar" u napadu.

Portal "Viola Njuz" piše da je Džeko predložen Pizi, takođe timu iz donjeg dijela tabele Serije A.

Ipak, navodi se da do transfer neće doći jer je plata Dijamanta previsoka za ovaj klub.