Preminuo Dragan Kostić: Tužne vijesti objavio sin

Jutros je u 75. godini preminuo Dragan B. Kostić, poznati makedonski muzički novinar, radio voditelj i jedan od najprepoznatljivijih glasova u istoriji makedonskog radija.

Tužnu vijest o Draganovoj smrti objavio je njegov sin Bane, koji je na društvenim mrežama napisao:

"Sa dubokom tugom obavještavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je jutros preminuo Dragan Kostić – suprug, otac i deda. Ispraćaj će se održati sutra, u nedjelju, 21. decembra, od 12:30 do 13:30 časova, u kapeli groblja Butel. Porodica izražava iskrenu i duboku zahvalnost cijelom timu i upravi Državne klinike za neurohirurgiju u Skoplju, a posebno dr Blagoju Šuntovu, na brizi, posvećenosti i humanosti. Neka mu je vječna slava i sjećanje. Putuj mirno, Disko selektore".

Dragan B. Kostić rođen je 10. juna 1950. godine u Skoplju. Svoju bogatu i uticajnu karijeru započeo je na Makedonskom radiju, gdje je ostavio neizbrisiv trag u istoriji domaćeg radiodifuznog emitovanja.

Ostao je upamćen kao jedan od najvećih poznavalaca svjetske muzike, istorije bendova i pjevača, njihovih pjesama i svjetskih top-lista, piše "Točka".

Bio je vlasnik jedne od najvećih kolekcija ploča, čovjek koji je cijeli život posvetio muzici i radiju, bard makedonskog radio-novinarstva...