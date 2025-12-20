Pronađena veća količina opojne droge i novca, uhapšena jedna osoba

S.S. (39), za kojim je raspisano osam aktivnih potraga policijskih i pravosudnih organa (od čega dvije potrage KPZ Zenica), a u vezi sa zloupotrebom i stavljanjem u promet opojnih droga, uhapšen je juče u Tuzli.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK-a, Sektora kriminalističke policije su uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a te policijskih službenika PS Zapad su juče radeći na sprečavanju, otkrivanju i identifikaciji izvršilaca krivičnih d‌jela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih d‌jela, u naselju Miladije u Tuzli, u vozilu u pokretu, uočili S.S. iz Živinica koji je upravljao predmetnim vozilom.

Policija je preuzela ve potrebne radnje u cilju zaustavljanja vozila, identifikacije lica u vozilu i vršenja drugih službenih radnji, kojom prilikom se S.S. oglušio o naredbe ovlaštenih službenih lica da zaustavi vozilo, te se pokušao udaljiti vozilom, nakon čega je intervencijom policijskih službenika zaustavljen i stavljen pod kontrolu.

Postupajući po Naredbi Opštinskog suda u Tuzli, izvršeno je pretresanje S.S. i lica zatečenog u vozilu te putničkog motornog vozila koja koristi navedeno lice.

Hronika Akcija Fabia: Pronađena droga, privedeno više osoba

Prilikom pretresanja pronađeni su i oduzeti sljedeći predmeti: 20 pvc pakovanja sa sadržajem bijele materije koja asocira na opojnu drogu spid (za koju je preliminarnim vaganjem utvrđeno da se radi o materiji mase oko 1,5 kg) ukupno 13 pvc. pakovanja sa sadržajem biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "kanapis sativa" (za koju je priliminarnim vaganjem utvrđeno da se radi o materiji mase oko 0,5 kg).

Pronađen je i pištolj u repetiranom položaju sa metkom u cijevi i spremnikom za municiju u kojem se nalazi 5 metaka, 2 (dvije) digitalne vage za precizno mjerenje, novac u iznosu 2760 Eura različitih apoena, 49140 KM različitih apoena, tri mobilna telefona sa sim karticama, GPS uređaj, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih druga.

Pronađene materije biće predmet potrebnih vještačenja, nakon čega će kao i ostali dokazi biti korišteni u daljem toku postupka.

Po nalogu dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično d‌jelo iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH - Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i krivično d‌jelo iz člana 358 istog Zakona - Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje, S.S. je uhapšen, te će isti uz Izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.