Logo
Large banner

Odjeknule tri snažne eksplozije: Požar guta zgradu

Izvor:

Avaz

19.12.2025

22:17

Komentari:

0
Одјекнуле три снажне експлозије: Пожар гута зграду
Foto: Printscreen/Facebook/Mahalla.ba

U Kiseljaku je danas izbio veliki požar u objektu „Globus konfekcije“, kojem su, prema navodima portala Mahalla.ba, prethodile tri snažne eksplozije.

Prema riječima jednog od stanovnika koji žive u neposrednoj blizini, prva eksplozija bila je najglasnija i najjača. Kako je naveo, staklo i prozori razlijetali su se na udaljenosti od 50 do 100 metara, što je dodatno uznemirilo mještane ovog dijela Kiseljaka.

Eksplozija se dogodila oko 18.20 časova, nakon čega su građani odmah obavijestili policiju. Na mjesto događaja ubrzo je stigao i načelnik Opštine Kiseljak, koji je angažovao dodatne vatrogasne ekipe iz Fojnice, Busovače i Kreševa, s ciljem sprečavanja daljeg širenja vatre.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Sutra pretežno sunčano i toplije

Vatrogasci su i dalje na terenu, dok policija obezbjeđuje područje oko zapaljenog objekta.

Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama, a uzrok požara i eksplozija još uvijek nije poznat, piše Dnevni avaz.

Podijeli:

Tagovi:

Eksplozija

Kiseljak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Nafta postrojenje

Ekonomija

Cijene nafte ponovo u rastu

52 min

0
Централне вијести, 19.12.2025.

Centralne vijesti

Centralne vijesti, 19.12.2025.

55 min

0
Бескућник донирао 200 евра самохраним мајкама: Жели да им Божић буде љепши

Svijet

Beskućnik donirao 200 evra samohranim majkama: Želi da im Božić bude ljepši

1 h

0
Сутра претежно сунчано и топлије

Društvo

Sutra pretežno sunčano i toplije

1 h

0

Više iz rubrike

Тинејџерка тешко повријеђена у стравичној несрећи

Hronika

Tinejdžerka teško povrijeđena u stravičnoj nesreći

1 h

0
Продавали тешко заражено месо суграђанима и зарадили притвор

Hronika

Prodavali teško zaraženo meso sugrađanima i zaradili pritvor

2 h

0
Огласила се полиција о тешком судару у Приједору

Hronika

Oglasila se policija o teškom sudaru u Prijedoru

3 h

0
Детаљи судара у Приједору: Тешко повријеђени возач и малољетник

Hronika

Detalji sudara u Prijedoru: Teško povrijeđeni vozač i maloljetnik

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

53

Bruceloza kosi stada, kuga na pragu

22

42

Sušene grožđice se povlače sa tržišta

22

32

Nikola pronađen mrtav: Sumnjiva prošlost pojačava misteriju smrti

22

25

Kola Hitne se zakucala u "maricu", ima povrijeđenih

22

24

Zašto muškarci ostavljaju "dobre" žene?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner