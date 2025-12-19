Odjeknule tri snažne eksplozije: Požar guta zgradu

U Kiseljaku je danas izbio veliki požar u objektu „Globus konfekcije“, kojem su, prema navodima portala Mahalla.ba, prethodile tri snažne eksplozije.

Prema riječima jednog od stanovnika koji žive u neposrednoj blizini, prva eksplozija bila je najglasnija i najjača. Kako je naveo, staklo i prozori razlijetali su se na udaljenosti od 50 do 100 metara, što je dodatno uznemirilo mještane ovog dijela Kiseljaka.

Eksplozija se dogodila oko 18.20 časova, nakon čega su građani odmah obavijestili policiju. Na mjesto događaja ubrzo je stigao i načelnik Opštine Kiseljak, koji je angažovao dodatne vatrogasne ekipe iz Fojnice, Busovače i Kreševa, s ciljem sprečavanja daljeg širenja vatre.

Vatrogasci su i dalje na terenu, dok policija obezbjeđuje područje oko zapaljenog objekta.

Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama, a uzrok požara i eksplozija još uvijek nije poznat, piše Dnevni avaz.