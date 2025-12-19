Cijene nafte ponovo u rastu

Cijene nafte danas su porasle iako su na putu ka drugom uzastopnom nedeljnom padu, jer je bojazan od prekomjerne ponude nadmašila geopolitičke rizike.

Tako se nafta Brent kretala oko 60 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI oko 56,4 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Cijene su ranije ove nedelje pale na najniži nivo u skoro pet godina, što je zasnovano na očekivanjima o obilnoj ponudi dok Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK plus) postepeno obnavlja zatvorene kapacitete, a proizvođači van tog bloka povećavaju proizvodnju.

Rani znaci slabe potražnje pojavljuju se i među glavnim potrošačima, računajući Kinu i Sjedinnjene Američke Države, što je dovelo do pada cijene nafte od oko 20 odsto za godinu.

Svijet Beskućnik donirao 200 evra samohranim majkama: Želi da im Božić bude ljepši

Sve veće geopolitičke tenzije ublažile su pad, što je izazvalo strah od potencijalnih poremećaja u snabdijevanju.

SAD su obustavile sve pomorske aktivnosti koje obuhvataju sankcionisane tankere za naftu u vezi sa Venecuelom nakon što su prošle nedjelje zaplijenile jedan brod na crnoj listi.

Vašington takođe preduzima korake ka pooštravanju sankcija ruskom energetskom sektoru kako bi podržao mirovne napore u Ukrajini.

Velika Britanija je takođe sankcionisala tri manja ruska proizvođača nafte.