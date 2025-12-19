Logo
Large banner

Upozorenje potrošačima u BiH: Ajlajner opasan za oči povučen iz prodaje

Izvor:

Agencije

19.12.2025

16:20

Komentari:

0
Упозорење потрошачима у БиХ: Ајлајнер опасан за очи повучен из продаје

Sa tržišta BiH povlači se ajlajner kompanije "Markvins bjuti brends" proizveden u Kini, jer sadrži veći procenat pigmenta boje i predstavlja opasnost za oči, saopšteno je iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH.

Kako ističu, riječ je o proizvodu "Wet and Wild Proline Felt Tip Eyeliner" model E8752 čiji je bar-kod 4049775587527, a potrošačima se preporučuje da ga prestanu koristiti.

Uvoznik je preduzeo mjere povlačenja sa tržišta, povrata proizvoda i njihovo obavještavanje.

"Potrošači mogu vratiti proizvod u poslovnu jedinicu 'Didako' i 'Ce-em market' u kojoj su kupili ovaj proizvod i dobiti povrat novca u roku od šest mjeseci", navode iz Agencije.

Podijeli:

Tagovi:

ajlajner

povlačenje sa tržišta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: За уређење Дома "Рада Врањешевић" биће обезбијеђено 100.000 КМ

Republika Srpska

Dodik: Za uređenje Doma "Rada Vranješević" biće obezbijeđeno 100.000 KM

13 min

0
Расте број обољелих од опасног вируса, има и мртвих

Zdravlje

Raste broj oboljelih od opasnog virusa, ima i mrtvih

17 min

0
Бизнис клуб: Бизнис и економске актуелности из Српске и региона

Emisije

Biznis klub: Biznis i ekonomske aktuelnosti iz Srpske i regiona

19 min

0
Мирка Васиљевић показала шта ради дан након што је нападнут Вујадин Савић

Scena

Mirka Vasiljević pokazala šta radi dan nakon što je napadnut Vujadin Savić

24 min

0

Više iz rubrike

Наставити тренд раста у индустрији

Ekonomija

Nastaviti trend rasta u industriji

6 h

0
У робној размјени традиционално суфицит

Ekonomija

U robnoj razmjeni tradicionalno suficit

8 h

0
Банка преко мобилног банкарства прикупљала податке 430.000 клијената, па кажењена са 1,5 милиона евра

Ekonomija

Banka preko mobilnog bankarstva prikupljala podatke 430.000 klijenata, pa kaženjena sa 1,5 miliona evra

1 d

0
Омиљени чоколадни кексићи садрже отров! Хитно повучени са тржишта

Ekonomija

Omiljeni čokoladni keksići sadrže otrov! Hitno povučeni sa tržišta

1 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

29

Brutalan napad na policajca tokom noćne intervencije

16

20

Upozorenje potrošačima u BiH: Ajlajner opasan za oči povučen iz prodaje

16

19

Dodik: Za uređenje Doma "Rada Vranješević" biće obezbijeđeno 100.000 KM

16

15

Raste broj oboljelih od opasnog virusa, ima i mrtvih

16

13

Biznis klub: Biznis i ekonomske aktuelnosti iz Srpske i regiona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner