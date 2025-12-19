Upozorenje potrošačima u BiH: Ajlajner opasan za oči povučen iz prodaje

Izvor:
19.12.2025
16:20
Sa tržišta BiH povlači se ajlajner kompanije "Markvins bjuti brends" proizveden u Kini, jer sadrži veći procenat pigmenta boje i predstavlja opasnost za oči, saopšteno je iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH.
Kako ističu, riječ je o proizvodu "Wet and Wild Proline Felt Tip Eyeliner" model E8752 čiji je bar-kod 4049775587527, a potrošačima se preporučuje da ga prestanu koristiti.
Uvoznik je preduzeo mjere povlačenja sa tržišta, povrata proizvoda i njihovo obavještavanje.
"Potrošači mogu vratiti proizvod u poslovnu jedinicu 'Didako' i 'Ce-em market' u kojoj su kupili ovaj proizvod i dobiti povrat novca u roku od šest mjeseci", navode iz Agencije.
