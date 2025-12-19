Dodik: Za uređenje Doma "Rada Vranješević" biće obezbijeđeno 100.000 KM

Podržaću inicijativu da se od naredne godine dodijeli poseban status radnicima i vaspitačima u Javnoj ustanovi Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja "Rada Vranješević" u Banjaluci, s obzirom na težinu posla i odgovornost koju nose, rekao je Milorad Dodik predsjednik SNSD-a.

"Oni su djeci posvećeni u potpunosti, oni su njihovi vaspitači. Izmijenićemo zakon i obezbijediti status na prijedlog ovog Doma i ja ću to podržati. Vlada i druge institucije obezbijediće realizaciju", rekao je Dodik, koji je prisustvovao svečanosti u Domu povodom dana i krsne slave ove ustanove Nikoljdana.

Istakao je da će za unutrašnje uređenje Doma biti obezbijeđeno 100.000 KM za, te dodao da je u toku vanjsko uređenje zgrade.

Naveo je da mu je priredba štićenika Doma bila puna emocija, te da je vidio kako djeca uče i rade.

"Vaspitači brinu o djeci bez roditelja. Napuštena djeca moraju da budu briga države i ljudi koji ovdje rade. Mi moramo da obezbijedimo dobre uslove i zamjenski dom koji su izgubili iz različitih razloga", rekao je Dodik.

Direktor Doma Darijana Kecman zahvalila je Dodiku za podršku ovoj ustanovi.

"Pokazali ste kako država i institucije treba da brinu o djeci, ali i o štićenicima ovoga doma", rekla je Kecmanova.