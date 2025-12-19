Logo
Tadić: Nema opravdanja za Neškovića i Vukovića koji su podržali davanje granta Ganiću

Izvor:

SRNA

19.12.2025

12:02

Komentari:

2
Pravnik Ognjen Tadić rekao je Srni da nema opravdanja za postupak delegata SDS-a i PDP-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimira Neškovića i Nenada Vukovića koji su podržali davanje grant sredstava fakultetu ratnog zločinca Ejupa Ganića.

Tadić, koji je bio delegat u Domu naroda, napomenuo je da je ta procedura u ovom domu trajala skoro 10 godina i da jedino u Domu naroda postoji mogućnost onemogućavanja takve odluke, a da se ne ugroze interesi Republike Srpske.

"Delegati Želimir Nešković i Nenad Vuković odrekli su se mogućnosti da ta odluka bude izdvojena iz ostalih sporazuma i da se onemogući njeno donošenje", rekao je Tadić.

On je naglasio da nema nikakvog opravdanja za takav postupak, jer je svima poznato ko je Ejup Ganić i zbog kakvog ratnog zločina mu se već dugo sudi.

"U svakom slučaju, zahvaljujući Ganićevoj upornosti u toku ovih 10 godina razotkrivena su mnoga imena i u BiH i u regionu, a nažalost i u Republici Srpskoj, koja su bila spremna da lobiraju za njega ili glasaju za njegove interese", zaključio je Tadić.

Delegati stranaka opozicije iz Republike Srpske podržali su na sjednici, u petak, 17. decembra, usvajanje sporazuma, odnosno davanja grant sredstava za fakultet ratnog zločinca Ejupa Ganića, odgovornog za zločine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.

