Pojačan saobraćaj na više graničnih prelaza

Izvor:

SRNA

19.12.2025

11:35

Komentari:

0
Појачан саобраћај на више граничних прелаза
Foto: AMS RS

Na graničnim prelazima Gradina, Brod, Kostajnica i Orašje pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja.

Kolovozi su mjestimično vlažni i klizavi, a frekvencija saobraćaja je pojačana.

Vozačima iz AMS savjetuju opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu.

