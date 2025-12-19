Pojačan saobraćaj na više graničnih prelaza

Izvor:
SRNA
19.12.2025
11:35
Komentari:0
Na graničnim prelazima Gradina, Brod, Kostajnica i Orašje pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja.
Kolovozi su mjestimično vlažni i klizavi, a frekvencija saobraćaja je pojačana.
Vozačima iz AMS savjetuju opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu.
