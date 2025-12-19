Logo
Od 1. januara evidencija dolazaka i noćenja turista putem Centralnog informacionog sistema

Izvor:

RTRS

19.12.2025

09:13

Од 1. јануара евиденција долазака и ноћења туриста путем Централног информационог система
Foto: ATV

Od 1. januara 2026. godine imaćemo Centralni informacioni sistem kao obaveznu evidenciju dolazaka i noćenja turista, rekao je Marko Radić iz Turističke organizacije Republike Srpske.

''Centralni informacioni sistem je platforma koju region već ima. To je zapravo zbir statističkih podataka. To je nešto što smo odavno željeli. Ta želja je usvojena i realizovana'', rekao je Radić.

Бањалука

Republika Srpska

Republika Srpska oborila sve rekorde: Zabilježen milionski broj noćenja

Cilj je objasniti ljudima da je zakonska obaveza biti dio te platforme.

''Dobijaćemo određene informacije kada ko i koliko boravi. Moći ćemo jednostavnije odrediti planove za budućnost'', navodi Radić.

Jovana Suslovski iz trebinjskog Grada sunca istakla je da su veliki benefiti za korisnike koji rade direktno sa gostima.

''Velika je olakšica jer ćemo sve goste imati sumirane na jednom mjestu. Tokom boravka gosta imaćemo broj noćenja, strukturu tih gostiju kao i razloge njihovog dolaska'', navodi ona.

Бањалука

Republika Srpska

Banjaluku za 10 mjeseci posjetilo 109.559 turista

Suslovkska ističe da će jednostavnije biti planirati smještajne kapacitete.

''Sve će biti prilagođeno. Analitika je pokazana tokom prezentacija i mnogo nas ovo sve raduje. Raduju nas te olakšice koje ćemo imati'', navodi Suslovska.

Podsjetimo, Republika Srpska uvodi Centralni informacioni sistem koji će da evidentira broj dolazaka i noćenja turista.

