Od 1. januara evidencija dolazaka i noćenja turista putem Centralnog informacionog sistema

Od 1. januara 2026. godine imaćemo Centralni informacioni sistem kao obaveznu evidenciju dolazaka i noćenja turista, rekao je Marko Radić iz Turističke organizacije Republike Srpske.

''Centralni informacioni sistem je platforma koju region već ima. To je zapravo zbir statističkih podataka. To je nešto što smo odavno željeli. Ta želja je usvojena i realizovana'', rekao je Radić.

Cilj je objasniti ljudima da je zakonska obaveza biti dio te platforme.

''Dobijaćemo određene informacije kada ko i koliko boravi. Moći ćemo jednostavnije odrediti planove za budućnost'', navodi Radić.

Jovana Suslovski iz trebinjskog Grada sunca istakla je da su veliki benefiti za korisnike koji rade direktno sa gostima.

''Velika je olakšica jer ćemo sve goste imati sumirane na jednom mjestu. Tokom boravka gosta imaćemo broj noćenja, strukturu tih gostiju kao i razloge njihovog dolaska'', navodi ona.

Suslovkska ističe da će jednostavnije biti planirati smještajne kapacitete.

''Sve će biti prilagođeno. Analitika je pokazana tokom prezentacija i mnogo nas ovo sve raduje. Raduju nas te olakšice koje ćemo imati'', navodi Suslovska.

