Ela Dvornik otkrila porodičnu tajnu: "Moj tata je imao ozbiljnu bolest"

Influenserka i preduzetnica Ela Dvornik otvoreno je govorila o svom iskustvu sa održavanjem mentalnog zdravlja u intimnoj ispovesti , otkrivajući da je godinama bila na psihoterapiji i da je takođe tražila pomoć od psihijatra.

Tom prilikom je podijelila i jednu ličnu porodičnu činjenicu: njen otac, Dino Dvornik, patio je od bipolarnog poremećaja .

Ela se obratila svojim pratiocima putem društvenih mreža, ističući koliko je važno pronaći oblik stručne pomoći koji najbolje odgovara pojedincu , ali i koliko je štetno minimizirati tuđe probleme.

„Već sam ukratko pričala o ovome na Jutjubu u videu. Ali samo da ponovim za one koji nisu gledali. Išla sam na psihoterapiju 2 godine, a onda sam napravila pauzu prije nego što sam zapravo otišla kod psihijatra. Bilo mi je prijatnije sa psihijatrom nego sa psihoterapeutom, ali mnogim ljudima je obrnuto. Nadam se da ćeš pronaći ono što ti odgovara. A ako se desi da si neveran, Tome, nemoj odgovarati prijateljima od toga ako ti se povjere da im je to potrebno jer samo minimiziraš njihovo stanje i možeš nanijeti još veću štetu. I hvala svima na porukama juče i vašim iskustvima, bilo ih je toliko da sam odlučila da napravim ovaj video iz tog razloga. Usput, za one koji ne znaju, moj tata je imao bipolarni poremećaj “, napisala je Ela.

Njena objava izazvala je brojne reakcije i poruke podrške , a mnogi su joj se javili sa svojim iskustvima, što joj je, kako kaže, bio dodatni podsticaj da otvorenije i javnije govori o toj temi.

Šta je bipolarni poremećaj?

Bipolarni poremećaj, koji je Ela pomenula u kontekstu svoje porodične istorije , je mentalni poremećaj koji karakterišu izražene promjene raspoloženja. One se kreću od epizoda manije, koje uključuju povećanu energiju, euforiju i impulsivnost, do depresije, koju karakteriše duboka tuga i gubitak volje. Postoje i blaži oblici, poput hipomanije, kao i mješovite epizode, u kojima su simptomi manije i depresije prisutni istovremeno.

Poremećaj se najčešće dijeli na bipolarni poremećaj tipa 1, koji uključuje manične epizode, i tip 2, kod koga se javljaju hipomanija i teške depresivne epizode . Liječenje uključuje stabilizatore raspoloženja i psihoterapiju, a stručnjaci naglašavaju važnost rane dijagnoze i isključivanja drugih stanja, jer neadekvatna terapija može pogoršati simptome.

Elina ispovijest je još jednom otvorila prostor za javnu diskusiju o mentalnom zdravlju , važnosti stručne pomoći i razumevanja drugih, posebno kada je riječ o temama koje su još uvijek često stigmatizovane.

