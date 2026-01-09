Logo
Large banner

Ela Dvornik otkrila porodičnu tajnu: "Moj tata je imao ozbiljnu bolest"

09.01.2026

21:34

Komentari:

0
Ела Дворник открила породичну тајну: "Мој тата је имао озбиљну болест"
Foto: Instagram

Influenserka i preduzetnica Ela Dvornik otvoreno je govorila o svom iskustvu sa održavanjem mentalnog zdravlja u intimnoj ispovesti , otkrivajući da je godinama bila na psihoterapiji i da je takođe tražila pomoć od psihijatra.

Tom prilikom je podijelila i jednu ličnu porodičnu činjenicu: njen otac, Dino Dvornik, patio je od bipolarnog poremećaja .

Ela se obratila svojim pratiocima putem društvenih mreža, ističući koliko je važno pronaći oblik stručne pomoći koji najbolje odgovara pojedincu , ali i koliko je štetno minimizirati tuđe probleme.

„Već sam ukratko pričala o ovome na Jutjubu u videu. Ali samo da ponovim za one koji nisu gledali. Išla sam na psihoterapiju 2 godine, a onda sam napravila pauzu prije nego što sam zapravo otišla kod psihijatra. Bilo mi je prijatnije sa psihijatrom nego sa psihoterapeutom, ali mnogim ljudima je obrnuto. Nadam se da ćeš pronaći ono što ti odgovara. A ako se desi da si neveran, Tome, nemoj odgovarati prijateljima od toga ako ti se povjere da im je to potrebno jer samo minimiziraš njihovo stanje i možeš nanijeti još veću štetu. I hvala svima na porukama juče i vašim iskustvima, bilo ih je toliko da sam odlučila da napravim ovaj video iz tog razloga. Usput, za one koji ne znaju, moj tata je imao bipolarni poremećaj “, napisala je Ela.

Минеаполис пуцњава ИЦЕ

Svijet

Pojavio se snimak ubistva majke troje d‌jece u Minesoti iz ugla agenta koji je pucao, čulo se "je**na kuč*o"

Njena objava izazvala je brojne reakcije i poruke podrške , a mnogi su joj se javili sa svojim iskustvima, što joj je, kako kaže, bio dodatni podsticaj da otvorenije i javnije govori o toj temi.

Šta je bipolarni poremećaj?

Bipolarni poremećaj, koji je Ela pomenula u kontekstu svoje porodične istorije , je mentalni poremećaj koji karakterišu izražene promjene raspoloženja. One se kreću od epizoda manije, koje uključuju povećanu energiju, euforiju i impulsivnost, do depresije, koju karakteriše duboka tuga i gubitak volje. Postoje i blaži oblici, poput hipomanije, kao i mješovite epizode, u kojima su simptomi manije i depresije prisutni istovremeno.

Poremećaj se najčešće dijeli na bipolarni poremećaj tipa 1, koji uključuje manične epizode, i tip 2, kod koga se javljaju hipomanija i teške depresivne epizode . Liječenje uključuje stabilizatore raspoloženja i psihoterapiju, a stručnjaci naglašavaju važnost rane dijagnoze i isključivanja drugih stanja, jer neadekvatna terapija može pogoršati simptome.

Elina ispovijest je još jednom otvorila prostor za javnu diskusiju o mentalnom zdravlju , važnosti stručne pomoći i razumevanja drugih, posebno kada je riječ o temama koje su još uvijek često stigmatizovane.

(dnevno)

Podijeli:

Tagovi:

Ela Dvornik

influenserka

Bipolarni poremećaj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Живјеће огњиште": Како је прослављен Дан Републике?

Republika Srpska

"Živjeće ognjište": Kako je proslavljen Dan Republike?

3 h

0
Игокеа пред Клуж: Побједом започети Нову годину

Košarka

Igokea pred Kluž: Pobjedom započeti Novu godinu

3 h

0
Слиједи забрана великим инвеститорима куповине кућа?

Svijet

Slijedi zabrana velikim investitorima kupovine kuća?

4 h

0
Откривен џиновски астероид који се врти као чигра

Nauka i tehnologija

Otkriven džinovski asteroid koji se vrti kao čigra

4 h

0

Više iz rubrike

Бритни Спирс: Никад више нећу наступати у Америци

Scena

Britni Spirs: Nikad više neću nastupati u Americi

9 h

0
Ruža cvijet

Scena

Poznati frizer u Srbiji preminuo dan nakon svog rođendana

11 h

0
Кија Коцкар запрошена на Божић, цијена прстена папрена

Scena

Kija Kockar zaprošena na Božić, cijena prstena paprena

1 d

0
Гоца Тржан се расплакала пред камерама када је угледала једну фотографију

Scena

Goca Tržan se rasplakala pred kamerama kada je ugledala jednu fotografiju

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

00

Prekinut koncert Ace Lukasa u FBiH

22

57

Evo šta raditi sa pečenjem koje ostane poslije Božića?

22

52

Državljani BiH i Crne Gore pajserom pretukli Sirijca, ovo je razlog

22

46

Vikend horoskop: Ove stvari donose veliko olakšanje

22

41

Teniserka igrom šokirala svijet: Oglasili se organizatori turnira, evo koliko je zaradila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner