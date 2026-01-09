Slijedi zabrana velikim investitorima kupovine kuća?

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi SAD trebalo da zabrane velikim institucionalnim investitorima kupovinu porodičnih kuća, ocijenivši da je korporativno vlasništvo značajno doprinijelo tome da stanovanje postane sve nedostupnije prosječnim Amerikancima.

„Dugo vremena kupovina i posjedovanje kuće smatrani su vrhuncem američkog sna. To je bila nagrada za naporan rad i ispravne životne odluke. Međutim, sada, zbog rekordno visoke inflacije koju su izazvali Džo Bajden (Joe Biden) i demokrate u Kongresu, taj američki san postaje sve nedostižniji za previše ljudi, naročito za mlađe Amerikance“, napisao je Tramp u srijedu na društvenoj mreži Truth Social, prenosi CNBC.

„Zbog toga, i iz mnogih drugih razloga, odmah preduzimam korake da zabranim velikim institucionalnim investitorima kupovinu dodatnih porodičnih kuća i pozvaću Kongres da to zakonski uredi. Ljudi žive u kućama, ne korporacije“, dodao je Tramp.

Tokom posljednje decenije, giganti privatnog kapitala, fondovi za ulaganje u nekretnine i drugi veliki institucionalni investitori izgradili su značajne portfelje porodičnih kuća za izdavanje. Kritičari upozoravaju da su takva ulaganja smanjila ponudu nekretnina za potencijalne vlasnike i doprinijela rastu cijena na tržištu.

Nakon Trampovih izjava, akcije kompanije „Invitation Homes“, najvećeg iznajmljivača porodičnih kuća u SAD-u, pale su za oko šest odsto. Dionice investicione firme „Blackstone“, koja takođe posjeduje i izdaje porodične kuće, izgubile su više od pet odsto vrijednosti, dok je sličan pad zabilježila i privatna investiciona firma „Apollo Global Management“.

Prema podacima Nacionalnog udruženja agenata za nekretnine, nacionalna medijalna cijena postojeće porodične kuće u trećem kvartalu 2025. godine iznosila je 426.800 dolara, nakon što je tokom ljeta dostigla rekordnih 435.300 dolara. Prosječna kamatna stopa na hipotekarne kredite sa fiksnom kamatom na 30 godina trenutno iznosi 6,19 odsto, prema podacima portala „Mortgage News Daily“.

Prema podacima organizacije „Private Equity Stakeholder Project“, objavljenim prošle godine, „Blackstone“ je najveći vlasnik stanova u SAD-u među fondovima privatnog kapitala, sa više od 230.000 stambenih jedinica. Kompanija je posljednjih godina potrošila milijarde dolara na preuzimanje firmi iz sektora nekretnina, uključujući „Trikon Rezidenšal“, „Amerikan Kampus Komjunitis“ i „AIR Communities“.

Tramp nije iznio detalje o tome kako bi se predložena zabrana sprovodila u praksi, ali je najavio da će dodatne prijedloge u vezi sa stanovanjem i pristupačnošću iznijeti tokom govora na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, koji će biti održan za dvije sedmice.

Senator Tim Skot (Tim Scott), predsjednik odbora Senata nadležnog za stambenu politiku, izjavio je da, iako podržava Trampove napore za poboljšanje pristupačnosti stanovanja, smatra da je bolje rješenje njegov dvopartijski zakon „Road to Housing“.

„2026. mora biti godina u kojoj ćemo konačno riješiti pitanje pristupačnog stanovanja za radne porodice. Pozdravljam želju predsjednika Trampa da pronađe načine za stvaranje većeg broja vlasnika nekretnina, posebno onih koji prvi put kupuju dom“, rekao je Skot za CNBC. „Moj fokus je na unapređenju konkretnih rješenja koja povećavaju ponudu stanova i snižavaju troškove, jer je to način da američki san učinimo dostupnijim.“