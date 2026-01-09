Vozači oprez! Velika gužva na izlazu iz BiH

Na graničnom prelazu Gradiška, Donja Gradina i Kozarska Dubica pojačan je saobraćaj na izlasku iz BiH prema Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila sa prikolicom i za šlepere.