Vozači oprez! Velika gužva na izlazu iz BiH

Izvor:

SRNA

09.01.2026

19:07

Komentari:

0
Возачи опрез! Велика гужва на излазу из БиХ
Foto: AMS RS

Na graničnom prelazu Gradiška, Donja Gradina i Kozarska Dubica pojačan je saobraćaj na izlasku iz BiH prema Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila sa prikolicom i za šlepere.

