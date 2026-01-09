Cvijanović: Sa posebnim pijetetom sjećamo se velikog heroja - legendarnog doktora Miodraga Lazića

Izvor:
Na današnji dan, sa posebnim pijetetom sjećamo se velikog heroja Odbrambeno - otadžbinskog rata, legendarnog doktora Miodraga Lazića, izjavila je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.
"U najtežem periodu, doktor Laza, ratni hirurg i dobrovoljac u bijelom mantilu, spasio je hiljade živote naših boraca i civila, a o njegovoj humanosti i veličini javno su govorili i suparnički vojnici kojima je kao ljekar nesebično pomagao. Njegovo svjedočanstvo koje danas dijelim zauvijek mi se urezalo u sjećanje, kao jedna od najpotresnijih ratnih priča", navela je Cvijanovićeva na Iksu.
Neka vječno živi sjećanje na doktora Lazića, poručila je Cvijanovićeva.
"Neka na ovim prostorima vječno bude mir i da se ratne strahote nikada i nikome ne ponove", zaključila je u objavi.
