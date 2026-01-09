Logo
Large banner

Cvijanović: Sa posebnim pijetetom sjećamo se velikog heroja - legendarnog doktora Miodraga Lazića

Izvor:

ATV

09.01.2026

18:56

Komentari:

0
Цвијановић: Са посебним пијететом сјећамо се великог хероја - легендарног доктора Миодрага Лазића
Foto: SRNA

Na današnji dan, sa posebnim pijetetom sjećamo se velikog heroja Odbrambeno - otadžbinskog rata, legendarnog doktora Miodraga Lazića, izjavila je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

"U najtežem periodu, doktor Laza, ratni hirurg i dobrovoljac u bijelom mantilu, spasio je hiljade živote naših boraca i civila, a o njegovoj humanosti i veličini javno su govorili i suparnički vojnici kojima je kao ljekar nesebično pomagao. Njegovo svjedočanstvo koje danas dijelim zauvijek mi se urezalo u sjećanje, kao jedna od najpotresnijih ratnih priča", navela je Cvijanovićeva na Iksu.

Neka vječno živi sjećanje na doktora Lazića, poručila je Cvijanovićeva.

"Neka na ovim prostorima vječno bude mir i da se ratne strahote nikada i nikome ne ponove", zaključila je u objavi.

Podijeli:

Tagovi:

doktor

Željka Cvijanović

Repubika Srpska

Miodrag Lazić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Поводом Дана Републике Српске: Арсенић извео скок са Градског моста у Бањалуци

Banja Luka

Povodom Dana Republike Srpske: Arsenić izveo skok sa Gradskog mosta u Banjaluci

2 h

1
Милановић: ЕУ мора схватити да није сила као што су то неки други

Region

Milanović: EU mora shvatiti da nije sila kao što su to neki drugi

2 h

0
Чланице ЕУ одобриле трговински споразум са Меркосуром

Svijet

Članice EU odobrile trgovinski sporazum sa Merkosurom

2 h

0
Додик у АТВ специјалу запјевао "Српкиња је мене мајка родила" ВИДЕО

Republika Srpska

Dodik u ATV specijalu zapjevao "Srpkinja je mene majka rodila" VIDEO

2 h

0

Više iz rubrike

Додик у АТВ специјалу запјевао "Српкиња је мене мајка родила" ВИДЕО

Republika Srpska

Dodik u ATV specijalu zapjevao "Srpkinja je mene majka rodila" VIDEO

2 h

0
Тробојке на камионима: Овако је обиљежен Дан Републике у Невесињу

Republika Srpska

Trobojke na kamionima: Ovako je obilježen Dan Republike u Nevesinju

4 h

0
Род Благојевић

Republika Srpska

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

4 h

0
Принц Филип честитао Дан Републике Српске: "Слобода и одговорност као темељ будућности српског народа"

Republika Srpska

Princ Filip čestitao Dan Republike Srpske: "Sloboda i odgovornost kao temelj budućnosti srpskog naroda"

5 h

5
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

28

Pojavio se snimak ubistva majke troje d‌jece u Minesoti iz ugla agenta koji je pucao, čulo se "je**na kuč*o"

21

26

"Živjeće ognjište": Kako je proslavljen Dan Republike?

21

19

Igokea pred Kluž: Pobjedom započeti Novu godinu

21

12

Slijedi zabrana velikim investitorima kupovine kuća?

21

08

Otkriven džinovski asteroid koji se vrti kao čigra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner