Članice EU odobrile trgovinski sporazum sa Merkosurom

Izvor:

SRNA

09.01.2026

18:45

Komentari:

0
Чланице ЕУ одобриле трговински споразум са Меркосуром

Članice EU većinom glasova odobrile su planirani sporazum o slobodnoj trgovini sa južnoameričkim blokom Merkosur, saopštio je Kipar, koji predsjedava Uniji.

Članice su imale rok do 17.00 časova da pismeno potvrde svoje glasove, nakon što su ambasadori 27 članica nekoliko sati ranije preliminarno odobrili sporazum.

Ovaj sporazum bi trebalo da bude najveći trgovinski aranžman koji je EU do sada zaključila, ali će mu za stupanje na snagu biti potrebno odobrenje od Evropskog parlamenta.

Argentinsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će blok Merkosur potpisati sporazum sa EU 17. januara.

