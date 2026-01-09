Logo
Avion Stejt departmenta sletio u Karakas

09.01.2026

17:22

Авион Стејт департмента слетио у Каракас
Foto: ATV

Avion američkog Stejt departmenta sletio je u Karakas, podaci su portala za praćenje avionskih letova "Flajtradar 24".

Avion "deš 8-300" poletio je sa aerodroma "Vilemstad" na holandskom karipskom ostrvu Kurasau i stigao je u Karakas, pokazala je služba za praćenje letova.

Svrha leta, kao i identitet posade i potencijalnih putnika za sada su nepoznati.

