NATO se sprema: Hoće li sukobiti sa Trampom zbog Grenlanda?

Izvor:

Indeks

09.01.2026

16:01

Komentari:

0
Članovi NATO-a zatražile su od Saveza da pojača svoju prisutnost na Arktiku kao odgovor na sve intenzivnije američke prijetnje preuzimanjem Grenlanda. Na sastanku održanom iza zatvorenih vrata u Briselu, ambasadori su se složili da je neophodno ojačati arktičko krilo organizacije zbog tvrdnji američkog predsjednika Donalda Trampa o izloženosti danske teritorije ruskom i kineskom uticaju, piše Politiko (Politico), pozivajući se na izjave trojice diplomata.

Među predloženim mjerama su bolje korišćenje obavještajnih kapaciteta za nadzor Arktika, povećanje izdataka za odbranu u toj regiji, premještanje vojne opreme, kao i održavanje češćih vojnih vježbi.

Evropska zabrinutost zbog Trampovih namjera

Niz prijedloga jasno ukazuje na rastuću evropsku zabrinutost zbog američkih namjera prema Grenlandu. Bijela kuća je ove sedmice pojačala svoje zahtjeve i odbila da isključi mogućnost vojnog preuzimanja. Evropske zemlje nastoje da umire Trampa i izbjegnu vojnu intervenciju, za koju je Danska upozorila da bi značila „kraj saveza“.

tramp 3

Svijet

Stigla jasna poruka Trampu: To bi bio kraj za NATO

Brzina kojom se traže rješenja, samo nekoliko dana nakon posljednjih istupa iz Vašingtona, pokazuje koliko ozbiljno Evropa shvata ovaj ultimatum i egzistencijalni rizik koji bi invazija na Grenland predstavljala za transatlantske odnose. Očekuje se da će zvaničnici NATO-a sada razraditi konkretne opcije za ambasadore.

Trampovi razlozi i osporavane tvrdnje

Kao razloge za kontrolu nad Grenlandom, Tramp navodi bogatstvo sirovina i nalazišta nafte, kao i navodnu prijetnju od ruskih i kineskih brodova u blizini. Međutim, stručnjaci uglavnom osporavaju te tvrdnje, ističući da su Moskva i Peking usmjereni na odbrambene aktivnosti — poput zajedničkih patrola i vojnih ulaganja — prije svega na istočnom Arktiku.

Каја Калас

Svijet

Šta će EU uraditi ako SAD preuzme Grenland? Oglasila se Kaja Kalas

Sastanak 32 ambasadora u NATO-u protekao je bez direktne konfrontacije, a jedan od diplomata opisao je atmosferu kao „produktivnu“ i „konstruktivnu“. Danski ambasador, koji je govorio prvi, naglasio je da je spor bilateralno pitanje, ali se usredsrijedio na uspjehe NATO-ove arktičke strategije i potrebu za daljim radom, što je naišlo na široku podršku.

Pitanje Grenlanda pokrenuto je i na sastanku ambasadora Evropske unije, gdje su članice izrazile solidarnost sa Danskom. Očekuje se da će Danska danas dostaviti i formalni izvještaj svojim partnerima u EU.

Indeks

NATO

Grenland

Amerika

Komentari (0)
