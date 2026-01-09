NATO se sprema: Hoće li sukobiti sa Trampom zbog Grenlanda?

Članovi NATO-a zatražile su od Saveza da pojača svoju prisutnost na Arktiku kao odgovor na sve intenzivnije američke prijetnje preuzimanjem Grenlanda. Na sastanku održanom iza zatvorenih vrata u Briselu, ambasadori su se složili da je neophodno ojačati arktičko krilo organizacije zbog tvrdnji američkog predsjednika Donalda Trampa o izloženosti danske teritorije ruskom i kineskom uticaju, piše Politiko (Politico), pozivajući se na izjave trojice diplomata.

Među predloženim mjerama su bolje korišćenje obavještajnih kapaciteta za nadzor Arktika, povećanje izdataka za odbranu u toj regiji, premještanje vojne opreme, kao i održavanje češćih vojnih vježbi.

Evropska zabrinutost zbog Trampovih namjera

Niz prijedloga jasno ukazuje na rastuću evropsku zabrinutost zbog američkih namjera prema Grenlandu. Bijela kuća je ove sedmice pojačala svoje zahtjeve i odbila da isključi mogućnost vojnog preuzimanja. Evropske zemlje nastoje da umire Trampa i izbjegnu vojnu intervenciju, za koju je Danska upozorila da bi značila „kraj saveza“.

Brzina kojom se traže rješenja, samo nekoliko dana nakon posljednjih istupa iz Vašingtona, pokazuje koliko ozbiljno Evropa shvata ovaj ultimatum i egzistencijalni rizik koji bi invazija na Grenland predstavljala za transatlantske odnose. Očekuje se da će zvaničnici NATO-a sada razraditi konkretne opcije za ambasadore.

Trampovi razlozi i osporavane tvrdnje

Kao razloge za kontrolu nad Grenlandom, Tramp navodi bogatstvo sirovina i nalazišta nafte, kao i navodnu prijetnju od ruskih i kineskih brodova u blizini. Međutim, stručnjaci uglavnom osporavaju te tvrdnje, ističući da su Moskva i Peking usmjereni na odbrambene aktivnosti — poput zajedničkih patrola i vojnih ulaganja — prije svega na istočnom Arktiku.

Sastanak 32 ambasadora u NATO-u protekao je bez direktne konfrontacije, a jedan od diplomata opisao je atmosferu kao „produktivnu“ i „konstruktivnu“. Danski ambasador, koji je govorio prvi, naglasio je da je spor bilateralno pitanje, ali se usredsrijedio na uspjehe NATO-ove arktičke strategije i potrebu za daljim radom, što je naišlo na široku podršku.

Pitanje Grenlanda pokrenuto je i na sastanku ambasadora Evropske unije, gdje su članice izrazile solidarnost sa Danskom. Očekuje se da će Danska danas dostaviti i formalni izvještaj svojim partnerima u EU.

(Indeks)