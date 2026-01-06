Logo
Stigla jasna poruka Trampu: To bi bio kraj za NATO

Izvor:

ATV

06.01.2026

08:40

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Premijerka Danske Mette Frederiksen upozorava da će američki predsjednik Donald Tramp napasti Grenland, što će značiti kraj NATO.

U intervjuu za TV2, Frederiksen je kazala da Trampa, koji je prošle sedmice pojačao prijetnje preuzimanjem samoupravne danske teritorije na Arktiku, treba shvatiti ozbiljno kada kaže da želi Grenland.

Каракас

Svijet

Ne smiruje se: Odzvanjaju pucnji u Venecueli, primijećeni dronovi

"Ali ću takođe jasno staviti do znanja da ako SAD odluče vojno napasti drugu zemlju NATO, onda sve prestaje, uključujući NATO i time sigurnost koja je uspostavljena od kraja Drugog svjetskog rata", dodala je.

Tramp se dugo zalagao za to da se ostrvo bogato mineralima, koje je uglavnom autonomno, ali dio Danske i stoga pripada vojnom savezu NATO, pridruži SAD, nazivajući to strateškom potrebom i odbijajući isključiti upotrebu sile ili ekonomske prisile.

63b8628daa6bb Badnjak

Savjeti

Kako se pravilno siječe badnjak?

"Grenland nam je potreban zbog nacionalne bezbjednosne situacije. Grenlandom ćemo se pozabaviti za otprilike dva mjeseca. Hajde da razgovaramo o Grenlandu za 20 dana", rekao je Tramp novinarima.

Njegove izjave uslijedile su nakon što su SAD pokrenule napad na Venecuelu i uhapsile njenog lidera Nikolasa Madura.

