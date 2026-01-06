Poznato ko je ranjeni mladić - ima debeo dosije

Nakon pucnjave koja se sinoć dogodila u Borči, identifikovan je ranjeni mladić.

Riječ je o devetnaestogodišnjem Marinku K, osobi sa debelim policijskim dosijeom, koji je i pored teških povreda odlučio da se brani ćutanjem.

Operativna saznanja iz istrage o sinoćnjoj pucnjavi u Borči ukazuju na to da meta napada nije bila slučajna.

Kako saznaje "Telegraf", ranjeni Marinko K. (19) odranije je dobro poznat organima reda po izvršenju više krivičnih djela.

Dosije ranjenog mladića

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, Marinko K. u svom dosijeu ima evidentirana krivična djela koja ukazuju na problematičnu prošlost, uprkos njegovim mladim godinama - više puta je procesuiran zbog imovinskih delikata.

Operativni podaci ukazuju na njegovu povezanost sa distribucijom narkotika, što policiju navodi na sumnju da bi motiv sinoćnjeg obračuna mogli biti neraščišćeni računi u kriminalnim krugovima.

Od Doma zdravlja do operacione sale

Podsjetimo, ranjeni Marinko K. je sinoć, odmah nakon ranjavanja u stomak i nogu, privatnim vozilom transportovan do Doma zdravlja u Borči.

Nakon što mu je ukazana prva pomoć, on je sanitetom prebačen u KBC Zvezdara.

Ljekari su tokom noći obavili hitnu hiruršku intervenciju. Iako su rane bile ozbiljne, njegovo stanje je trenutno stabilno i nalazi se pod policijskim nadzorom u bolnici.

"Zavjet ćutanja" otežava istragu

Uprkos tome što je bio meta direktnog napada, Marinko K. nastavlja da odbija saradnju sa istražnim organima. Na pitanja inspektora o napadačima i motivu svađe koja je prethodila pucnjavi, mladić je kratko izjavio da "ne zna ko je pucao" i da "nema šta da kaže".

Policija i Više javno tužilaštvo intenzivno rade na identifikaciji dvojice komšija sa kojima se Marinko sukobio neposredno prije nego što je potegnuto oružje.

Vjeruje se da su napadači pobjegli kroz uske ulice starog dijela Borče, a u toku je analiza snimaka sa nadzornih kamera koje su mogle zabilježiti njihov bijeg.

Poseban fokus istrage usmjeren je na tvrdnje ranjenog mladića da je napadač nasilno upao u njegovu kuću prije nego što je otvorio vatru. Policija trenutno provjerava vjerodostojnost ove priče iz nekoliko razloga. Forenzičari tragaju za dokazima o nasilnom ulasku na vratima i prozorima objekta. Provjerava se da li je pucnjavi prethodila galama u dvorištu, što bi ukazalo na to da se sukob dogodio pre ulaska u sam objekat.

S obzirom na to da Marinko odbija da identifikuje napadače, inspektori ne isključuju mogućnost da je verzija o "upadu" pokušaj prikrivanja stvarne prirode njihovog odnosa ili mjesta susreta.