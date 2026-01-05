Logo
Pronađeno tijelo žene, nema dokumenata

Agencije

05.01.2026

19:18

Пронађено тијело жене, нема докумената

Na području beogradske opštine Voždovac, na uglu Bulevara Peka Dapčevića i Voždovačkog kružnog puta, u nedjelju, 4. januara oko 22 sata pronađeno je tijelo starije žene.

Kako prenose srpski mediji, kod žene nisu pronađeni dokumenti.

Prema prvim informacijama, na tijelu nisu uočeni tragovi nasilne smrti.

Hronika

Pretresi i hapšenja u Banjaluci

Na mjesto događaja odmah su izašli pripadnici policije, a o slučaju je obavješteno i nadležno tužilaštvo.

Po nalogu tužilaštva, naložena je obdukcija, kojom će biti utvrđen tačan uzrok smrti.

Istraga je u toku.

tijelo

Beograd

