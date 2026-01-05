Pronađeno tijelo žene, nema dokumenata

Izvor:
Na području beogradske opštine Voždovac, na uglu Bulevara Peka Dapčevića i Voždovačkog kružnog puta, u nedjelju, 4. januara oko 22 sata pronađeno je tijelo starije žene.
Kako prenose srpski mediji, kod žene nisu pronađeni dokumenti.
Prema prvim informacijama, na tijelu nisu uočeni tragovi nasilne smrti.
Na mjesto događaja odmah su izašli pripadnici policije, a o slučaju je obavješteno i nadležno tužilaštvo.
Po nalogu tužilaštva, naložena je obdukcija, kojom će biti utvrđen tačan uzrok smrti.
Istraga je u toku.
