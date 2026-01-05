Obustavlja se saobraćaj u Banjaluci: Kroz ove ulice nećete moći

Saobraćaj u najvećem gradu Srpske biće obustavljen u određenim ulicama 8. i 9. januara zbog obilježavanja Dana Republike Srpske

Zbog održavanja proslave Dana Republike Srpske, u Banjaluci će 8. i 9. januara 2026. godine biti obustavljen saobraćaj u više ulica.

Plan obustave za 8. januar

Aleja svetog Save na dijelu od Gundulićeve ulice do Bulevara srpske vojske, u vremenu od 14 do 20 časova;

Aleja svetog Save na dijelu od Ulice vladike Platona do Ulice Kralja Petra I Karađorđevića, u vremenu od sedam časova do potrebe

Svijet Zaposleni pod vojnim režimom: Objavljena mobilizacija u Venecueli

Vidovdanska ulica na dijelu od Ulice Milana Tepića do Ulice Vuka Karadžić, u vremenu od sedam do potrebe;

Ulica Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Aleje svetog Save, u vremenu od sedam časova do potrebe;

Ulica Marije Bursać, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom, u vremenu od sedam časova do potrebe;

Ulica Milana Tepića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom, u vremenu od sedam časova do potrebe;

Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika, u vremenu od sedam časova do potrebek, prenosi Provjereno.info.

Kninska ulica, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać do Ulice Milana Tepića, u vremenu od sedam časova do potrebe;

Ulica Vuka Karadžić, na dijelu od Ulice Kralja Petra I Karađorđevića do Vidovdanske ulice, u vremenu od sedam časova do potrebe.

Plan obustave za 9. januar

U Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje svetog Save do Bulevara cara Dušana, u vremenskom periodu od sedam časova do potrebe;

U Ulici Milana Tepića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom, u vremenskom periodu od sedam časova do potrebe;

Svijet Konačno se oglasio sin Nikolasa Madura: Nećete vidjeti

U Ulici Marije Bursać, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom, u vremenskom periodu od sedam časova do potrebe;

U Vidovdanskoj ulici na dijelu od Ulice Milana Tepića do Ulice Prvog krajiškog korpusa, u vremenu od sedam do potrebe;

U Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Aleja svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika, u vremenskom periodu od sedam časova do potrebe;

U Kninskoj ulici, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Milana Tepića do raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać, u vremenskom periodu od sedam časova do potrebe;

U Aleji svetog Save, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom vladike Platona do raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, u vremenskom periodu od sedam časova do potrebe;

U Ulici Vuka Karadžića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Vidovdanskom ulicom, u vremenskom periodu od sedam časova i dalje do potrebe;

U Ulici dr Mladena Stojanovića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika do raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice, u vremenskom periodu od sedam časova do potrebe;

Svijet Maduro se izjasnio: Nisam kriv

U Ulici Olimpijskih pobjednika, na dijelu od raskrsnice sa Gundulićevom ulicom do raskrsnice sa Ulicom I krajiškog korpusa, u vremenskom periodu od sedam časova do potrebe;

Na Bulevaru cara Dušana, na dijelu od raskrsnice sa Kninskom ulicom (kroz kružni tok) do Ulice Teodora Kolokotronesa, u vremenskom periodu od sedam časova do potrebe;

U Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana (kroz kružni tok) do raskrsnice sa Ulicom braće Mažar i majke Marije, u vremenskom periodu od sedam časova do potrebe;

U Ulici Teodora Kolokotronesa, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom patrijarha Makarija Sokolovića (kroz kružni tok) do raskrsnice sa Ulicom Đure Daničića, u vremenskom periodu od sedam časova do potrebe;

U Ulici Zdravka Čelara (u kružnom toku) u vremenskom periodu od sedam časova do potrebe;

U Ulici Đure Daničića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Teodora Kolokotronesa do raskrsnice sa Jevrejskom ulicom, u vremenskom periodu od sedam časova do potrebe;

U Jevrejskoj ulici, od raskrsnice sa Ulicom Gorana Radulovića Bimbe do raskrsnice sa Ulicom Ivana Franje Jukića, u vremenskom periodu od sedam časova do potrebe;

U Ulici Ivana Franje Jukića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Alfonsa DžIII do raskrsnice sa Jevrejskom ulicom, u vremenskom periodu od sedam časova do potrebe.

Javni gradski i prigradski prevoz

Za vrijeme obustave saobraćaja, doći će i do izmjene linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Srbija Stravičan snimak sa granice: Vatra ''guta'' automobil

„Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, u vremenu od sedam do trajanja potrebe za obustavom, linije javnog gradskog i prigradskog prevoza koje saobraćaju Ulicom dr Mladena Stojanovića na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice do raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika i Kralja Petra Prvog Karađorđevića biće preusmjerene iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića desno ulicama Vuka Karadžića, Ranka Šipke na tranzit do kružnog toka, Bulevar cara Dušana i dalje registrovanom trasom, a u suprotnom smjeru autobusi saobraćaju registrovanom trasom, odnosno ulicama Kninska, Vidovdanska i dalje“, naveli su iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Oni dodaju da će u tom periodu i linije javnog gradskog i prigradskog prevoza koje saobraćaju Ulicom dr Mladena Stojanovića na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice do raskrsnice Olimpijskih pobjednika i Kralja Petra Prvog Karađorđevića biti preusmjerene iz Ulice Trive Amelice na zapadni tranzit.

„Linije koje idu prema Laušu i Paprikovcu se preusmjeravaju na kružnom toku u Karađorđevu ulicu i dalje trasom registrovanom, linije koje saobraćaju do centra na kružnom toku kod ‘Energomonta’ se vraćaju istom trasom, obrnutim redoslijedom, a ostale linije se dalje preusmjeravaju prema jugu Omladinskom ulicom, Solunskom i dalje registrovanom trasom prema Bocu, a prema Obilićevu Ulicom Isaije Mitrovića, na most Patre i dalje registrovanom trasom, u povratku sve linije idu istom trasom obrnutim redoslijedom“, navode oni.

Takođe, za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika biće izvršeno preusmjeravanje autobusa i to:

na linijama 9B i 14B autobusi će iz Gundulićeve ulice biti preusmjereni pravo Gundulićevom, desno Ulicom Olimpijskih pobjednika, Bulevarom srpske vojske i dalje registrovanom trasom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom;

Svijet Volodimir Zelenski ponovo smjenjuje zvaničnike

na liniji 7 autobusi se iz Ulice Ranka Šipke sa Paprikovca preusmjeravaju desno na Zapadni tranzit, zatim desno u Solunsku ulicu i dalje registrovanom trasom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom;

na liniji 13P autobusi će iz Ulice Krajiških brigada biti preusmjereni i kretaće se Omladinskom ulicom, Solunskom, Isaije Mitrovića, na most Patre i dalje registrovanom trasom, u povratku istom trasom obrnutim redoslijedom;

na liniji 17A autobusi sa Rebrovačkog mosta biće preusmjereni i kretaće se Istočnim tranzitom, Ulicom Trive Amelice, Zapadnim tranzitom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom;

na liniji 19 autobus iz smjera sjevera saobraća Ulicom Krajiških brigada do kružnog toka sa Karađorđevom ulicom i nazad;na liniji 20 (ne saobraća praznikom) autobusi će biti preusmjereni sa Paprikovca ulicama Krajiških brigada, Trive Amelice i dalje registrovanom trasom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom;

na liniji 17 autobusi sa mosta Patre biće preusmjereni i kretaće se Ulicom Isaije Mitrovića, Solunskom, desno Omladinskom i dalje registrovanom trasom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom;

linija 14 kreće od Ulice Jug Bogdana, Srpskih ustanika, Rajka Bosnića, Đede Kecmanovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar vojvode Živojina Mišića, Gavre Vučkovića, desno Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, desno u Ulicu cara Lazara preko mosta Patre do kružnog toka i nazad kroz Ulicu cara Lazara, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Majke Jugovića do Jug Bogdana.

„Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera saobraćaće samo do parkinga ‘Malta’. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera juga se preusmjeravaju na Zapadni tranzit, a iz smjera Kotor Varoša na Istočni tranzit“, navode oni.