Teolog riješio dilemu: Šta se radi sa starim Badnjakom

Agencije

05.01.2026

18:15

Теолог ријешио дилему: Шта се ради са старим Бадњаком

Često se dešava da neki vjernici Badnjak od prošle godine čuvaju do sljedećeg Božića.

Teolog Aleksandar Đurđević objašnjava da li je bolje zapaliti ga ili okačiti na rodno drvo.

Хапшење Николаса Мадура

Svijet

Poznato ko će biti Madurov advokat

Ukoliko vam je Badnjak ostao od prošle godine, nikako ga ne bacajte u smeće.

"Poželjno je da ga stavite u vatru. Međutim, oni koji žive u gradu, u stanu, to ne mogu da urade. Sljedeća opcija je da Badnjak okačite na rodno drvo kako ga ljudi ne bi gazili", objašnjava Aleksandar Đurđević i dodaje:

"Ako badnjak ostavljate na nekom drvetu, obavezno skinite plastične trake ukoliko je slama vezana za badnjak, jer na taj način čuvamo prirodu".

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Oglasilo se Ministarstvo o protestu dijela poljoprivrednika u Srpskoj

Sa svim osveštanim stvarima, poput brojanica, kalendara, pa i Badnjaka, treba isto postupiti.

"Ono što treba da znate jeste da se Badnjak ne čuva do sljedeće godine. To znači da Badnjak od ove godine treba da položite u vatru baš na Badnje veče. Ukoliko imate oganj, poželjno je da ga stavite u vatru u svojoj kući", objašnjava teolog.

Badnjak

Badnji dan

Božić

