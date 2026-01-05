Teolog riješio dilemu: Šta se radi sa starim Badnjakom

Često se dešava da neki vjernici Badnjak od prošle godine čuvaju do sljedećeg Božića.

Teolog Aleksandar Đurđević objašnjava da li je bolje zapaliti ga ili okačiti na rodno drvo.

Ukoliko vam je Badnjak ostao od prošle godine, nikako ga ne bacajte u smeće.

"Poželjno je da ga stavite u vatru. Međutim, oni koji žive u gradu, u stanu, to ne mogu da urade. Sljedeća opcija je da Badnjak okačite na rodno drvo kako ga ljudi ne bi gazili", objašnjava Aleksandar Đurđević i dodaje:

"Ako badnjak ostavljate na nekom drvetu, obavezno skinite plastične trake ukoliko je slama vezana za badnjak, jer na taj način čuvamo prirodu".

Sa svim osveštanim stvarima, poput brojanica, kalendara, pa i Badnjaka, treba isto postupiti.

"Ono što treba da znate jeste da se Badnjak ne čuva do sljedeće godine. To znači da Badnjak od ove godine treba da položite u vatru baš na Badnje veče. Ukoliko imate oganj, poželjno je da ga stavite u vatru u svojoj kući", objašnjava teolog.