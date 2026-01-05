Logo
Arena Zagreb zabranila korištenje ustaških simbola i pokliča

SRNA

05.01.2026

18:01

Zagreb Hrvatska
Foto: Pham Ngoc Anh/Pexels

Arena Zagreb uvela je stroge zabrane korištenja fašističkih i ustaških simbola, slogana i pokliča, uz jasne i dugoročne sankcije za sve koji ih prekrše.

Novi uslovi propisuju konkretne sankcije, uključujući petogodišnju zabranu korištenja gradskih prostora za organizatore i izvođače koji prekrše zabranu korištenja uzvika "Za dom spremni" i drugih fašističkih simbola.

илу-снијег-лед-05012026

Savjeti

Smanjite rizik od povreda: Evo kako pravilno hodati po ledu

Organizatorima i izvođačima nije dopušteno da koriste, podstiču ili odobravaju korištenja obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, podstiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja.

Zabrana se ne odnosi samo na izvođače na pozornici, već i na organizatore događaja i njihove saradnike, prenose hrvatski mediji.

Ove mjere donesene su nakon koncerta Marka Perkovića Tompsona u Areni Zagreb krajem decembra, koji je izazvao političke i pravne rasprave zbog upotrebe uzvika "Za dom spremni".

Tompson je ljetos održao koncert na zagrebačkom Hipodromu, na kojem je odjekivao ustaški pozdrav "Za dom spremni".

Поплава вода водостај

Region

Potop u Hrvatskoj: Ovi gradovi su pod vodom

Nakon toga, Tomašević i vladajuće stranke Možemo poručili su da neće tolerisati korištenje ustaških simbola i uzvika na javnim površinama kojima upravlja, te zbog toga nije odobren drugi Tompsonov koncert u Areni.

Tompson je na koncertu u Areni Zargeb, uoči pjesme Bojna Čavoglave, pozvao na smjenu zagrebačkog gradonačelnika i platforme Možemo nazivajući ih "ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista".

Zagreb

ustaški pozdrav

