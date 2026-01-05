Logo
Ada Bojana pod vodom

05.01.2026

15:49

Komentari:

0
Поплаве на Ади Бојани
Foto: RTCG/Screenshot

Veliko nevrijeme pogodilo je danas Ada Bojanu, gdje talasi udaraju u objekte Ulcinjske rivijere.

U nudističko naselje Ada voda je ušla u nekoliko objekata na kojima se mogu vidjeti oštećenja, javio je portal RTCG.

Гранични прелаз Градишка-05012026

Društvo

Na svim prelazima prema Hrvatskoj velike gužve

Dio objekata u prvoj liniji do mora i dalje je bezbjedan zahvaljujući postavljenim pješčanim dinama.

Vode ima i unutar naselja, a poplavljeni su i sportski tereni na Adi.

