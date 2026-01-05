Ada Bojana pod vodom

05.01.2026
15:49
Komentari:0
Veliko nevrijeme pogodilo je danas Ada Bojanu, gdje talasi udaraju u objekte Ulcinjske rivijere.
U nudističko naselje Ada voda je ušla u nekoliko objekata na kojima se mogu vidjeti oštećenja, javio je portal RTCG.
Društvo
Na svim prelazima prema Hrvatskoj velike gužve
Dio objekata u prvoj liniji do mora i dalje je bezbjedan zahvaljujući postavljenim pješčanim dinama.
Vode ima i unutar naselja, a poplavljeni su i sportski tereni na Adi.
Gradovi i opštine
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Hronika
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu