Poplave širom Crne Gore, ekipe na terenu

05.01.2026

14:43

Поплаве широм Црне Горе, екипе на терену

Usljed obilnih padavina situacija je alarmantna na nekoliko mjesta širom Crne Gore.

U naselju Rogojevići u Bijelom Polju, gdje se izlio potok, očekuje se dolazak radnika Komunalnog preduzeća koji će mehanizacijom očistiti propuste za vodu, a za sada nisu ugroženi stambeni objekti.

Mještani navode da se iznad naselja nalazi divlja deponija, te da je kiša nosila otpad koji je završio u potoku i prouzrokovao izlivanje vode.

Takođe i rijeka Ljuča se izlila na nekim mjestima i plavi Plavsko-gusinjsku dolinu. Građani na društvenim mrežama kažu da se izliva i rijeka Zeta.

Zbog naglog porasta vodostaja Morače, rijeka Zeta je zadržana usljed slabije snage vodotoka, pa njene vode kreću uzvodno ka mostu na Vranjićkim Njivama i Širaliji.

Николас Мадуро

Svijet

Maduro izveden iz zatvora i stiže u sud u Njujorku

Zbog nevremena desio se odron na putu Berane-Kolašin, a most na Moravici ka manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada potpuno je poplavljen.

Iz opštine Danilovgrad apeluju na građane da pokažu dodatnu odgovornost, da prate zvanična obavještenja i pridržavaju se uputstava nadležnih organa.

Vozačima se upućuje apel da budu maksimalno oprezni, prilagode brzinu uslovima na putu, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i koriste alternativne putne pravce gdje god je to moguće.

Poplave

Crna Gora

