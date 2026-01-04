Logo
Sutra na snazi crveni meteoalarm

04.01.2026

18:44

Сутра на снази црвени метеоаларм
Foto: Tanjug/AP

U Crnoj Gori će u poned‌jeljak, 5. januara, na području cijele zemlje biti na snazi crveni meteoalarm, a meteorolozi su najavili obilnu kišu, jak vetar i grmljavinu, javili su danas crnogorski mediji.

"U južnim oblastima biće uslova za pojavu grmljavine. U višim planinskim predelima na sjeveru moguć je snijeg ili susnježica. Mjestimično se očekuju velike količine padavina. Vetar umjeren do jak, ponegde i veoma jak, uglavnom južni", navodi se u saopštenju crnogorskog hidrometeorološkog zavoda, prenosi Tan‌jug.

Снијег, пут

Društvo

Obustavljen saobraćaj za teretna vozila na više dionica

Za Podgoricu je prognozirano oblačno i kišovito vrijeme, uz uslove za povremene pljuskove i grmljavinu.

