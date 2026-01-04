Logo
Uhapšen državljanin BiH zbog krijumčarenja migranata

Izvor:

SRNA

04.01.2026

13:38

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Tridesetdvogodišnji državljanin BiH i državljanka Hrvatske (46) uhapšeni su na području Topuskog zbog krijumčarenja migranata, saopšteno je danas iz Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Oni su u petak, 2. januara, automobilom sisačkih registracija sletjeli sa puta, a policija je utvrdila da su u vozilu bili strani državljani koji su na nezakonit način ušli u Hrvatsku.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Republika Srpska je dom, ognjište, sreća, stvorena da živi i traje

Prema stranim državljanima postupano je skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakonu o strancima, a nad osumnjičenima je izvršena kriminalistička obrada.

