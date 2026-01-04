Uhapšen državljanin BiH zbog krijumčarenja migranata

Izvor:
SRNA
04.01.2026
13:38
Tridesetdvogodišnji državljanin BiH i državljanka Hrvatske (46) uhapšeni su na području Topuskog zbog krijumčarenja migranata, saopšteno je danas iz Policijske uprave sisačko-moslavačke.
Oni su u petak, 2. januara, automobilom sisačkih registracija sletjeli sa puta, a policija je utvrdila da su u vozilu bili strani državljani koji su na nezakonit način ušli u Hrvatsku.
Prema stranim državljanima postupano je skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakonu o strancima, a nad osumnjičenima je izvršena kriminalistička obrada.
