Sve dionice auto-puteva u Srpskoj prohodne, ekipe zimske službe na terenu

Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj su prohodne i saobraćaj se odvija bez zastoja i ograničenja, saopšteno je iz preduzeća "Autoputevi Srpske".

Ekipe zimske službe preduzeća "Kozaraputevi", kojem je povjeren zimsko i redovno održavanje dionica auto-puteva, na terenu se neprekidno i uspješno bore sa obilnim snježnim padavinama.

Iz preduzeća "Autoputevi" apeluju na vozače da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na put ne kreću bez odgovarajuće zimske opreme, koja je zakonski obavezna, da prate saobraćajnu signalizaciju i uputstva na info-portalima iznad auto-puteva, te da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu.

Zimska služba je u pripravnosti od 15. novembra prošle do 15. marta ove godine i da ekipe neprekidno dežuraju tokom 24 časa.

Za rad zimske službe u periodu 2025/2026. godina obezbijeđeno je 4.500 tona industrijske soli za posipanje kolovoza, kao i 21 kamion, pet poluteretnih vozila, 10 putničkih vozila i dvije cisterne.

Zimskom službom upravlja se iz dva centra za održavanje i kontrolu saobraćaja - Laktaši, dežurni telefon 065/548-000 i Kladari, dežurni telefon 065/204-201.

U većem dijelu Republike Srpske snijeg od jutros pada gotovo istim intenzitetom, a do sutra ujutro, prema prognozi, očekuje se da visina snježnog prekrivača bude do 30 centimetara, a u višim predjelima i do pola metra.