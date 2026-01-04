Logo
Aleksandra Prijović: Skoro svi su me zaboravili kada sam bila trudna

Kurir

04.01.2026

Александра Пријовић пјевачица
Foto: YouTube/Screenshot

Poznata pjevačica Aleksandra Prijović dala je kratak intervju u kojem je progovorila o porodičnim trenucima u njenom domu dok je ranije govorila o tome kako je bila tužna jer su je skoro svi zaboravili kada je saznala da je trudna.

Aleksandra Prijović vratila se svojoj publici nakon najljepše pauze kada je prošle godine ostala trudna, a potom je uživala u trudničkim danima dok nije došla na svijet nasljednica Arija.

Kako piše "Kurir" muzička zvijezda, održala je u rekordnom roku tri koncerta, a kada se sve sabere, u Baru, Zagrebu i Beogradu, Priju je uživo slušalo preko 50.000 ljudi.

U pauzi od nastupa do nastupa, Aleksandra je dala kratak intervju u kom je progovorila o porodičnim trenucima u njenom domu.

"Filip je odabrao ime, meni se jako svidjelo. A Aki ju je jako lijepo prihvatio, jako je pažljiv, brižan prema njoj, tako da sam jako srećna što je tako, jer rekli su mi kako to zna da bude kada dođe drugo dijete, ali je on baš dobar, dobar prema njoj, divan", rekla je Prijovićeva.

Ona ne krije da i Filip učestvuje u svim poslovima oko nasljednice, a ne libi se ni da mijenja pelene.

"Radio je s Akijem, radi i sada, tako da tu nema problema", rekla je Aleksandra za In Magazin.

Aleksandra je nedavno otkrila da joj se mnogi nisu javili nakon što su koncerti prošli, a ona ostala u drugom stanju.

"Kada sam saznala da sam trudna 95 odsto njih me je zaboravilo, jako sam bila tužna. Dok je svega bilo svi su bili tu, a onda mi je baš bilo teško", kaže folk zvijezda.

Kako je navela, pričala je i sa nekim svojim starijim kolegama i rekli su joj da je sve to tako bilo i kod njih.

"Kažu da se to sve dešava, da je to život, ali poslije svega onako lijepog kada sam trebala da budem najsrećnija u životu, ja to nisam bila", rekla je Prijovićeva.

Aleksandra Prijović

Pjevačica

