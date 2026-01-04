Logo
Nova pravila u ''Zvezdama Granda'': Evo šta takmičarima treba za prolaz

04.01.2026

Нова правила у ''Звездама Гранда'': Ево шта такмичарима треба за пролаз
U muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", zbog jednog člana žirija, promijenila su se pravila.

Naime, kako je produkcija dozvolila da Sanja Vučić bude mentor u takmičenju, a ne samo zamjena za pojedine članove žirija, došlo je do situacije u kojoj umjesto njih sedmoro, o sudbini kandidata odlučuje njih osmoro.

Voja Nedeljković i Goran Šljivić objasnili su na koji način će funkcionisati glasanje, upravo zbog prisustva svih članova žirija, uključujući i Sanju.

–Do sada je kandidatima bilo potrebno pet glasova da prođu direktno dalje, ali pošto je Sanja danas tu pored svih ostalih, kandidati će morati da osvoje šest glasova da bi se plasirali u naredni krug– rekao je Šljivić i dodao:

–Tako da u emisijama kada su svi članovi žirija prisutni, a u kojima Sanja takođe ima svoje kandidate, ona će osim podrške svojima, davati glas za ostale. Znači kandidat mora imati maksimalan broj glasova da bi prošao dalje, a to je u ovom slučaju šest, piše "Grand".

Sanja Vučić iskritikovala je nedavno takmičarku Sandru Janković (18) iz Čačka. Ono što niko nije očekivao jeste to da će takmičarka da joj odgovori pred svima.

Budući da je takmičarka amaterka i da je dobila samo šest "da“ i jedno "ne" od Sanje, mnogi članovi žirija "progledali su joj kroz prste" zbog treme i prvog javnog nastupa. Ipak, Sanja je imala i jednu malu opasku na račun izgleda.

Ona je prvo obrazložila zašto je dala panik taster, a zatim joj uputila kritiku.

- Imaš vremena da napreduješ, dobićeš i svog mentora. Ovo ‘ne’ je bilo kao podstrek da te prati, da uvijek moraš da napreduješ i da budeš bolja. Jedna mala sugestija, to je moj lični ukus, crveni karmin ti ne stoji – rekla je Sanja, nakon čega je takmičarka odbrusila:

- Hvala puno, ali ja baš mislim da mi stoji, to je neka moja zaštitna energija.

Sandra se zahvalila i na pohvalama i na kritikama, a nakon što je odgovorila Sanji, žiri se ujedinio.

– Tako je, odgovori, vidiš kako ne da, sad te još više volim-povikao je žiri gotovo uglas.

