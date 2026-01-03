Kako je Donald Tramp ostao ''razočaran'' zbog Ane Ivanović

Ana Ivanović važi za jednu od najljepših žena u istoriji tenisa, a njen razvod sa Bastijanom Švajnštajgerom već dugo je centralna tema svih svjetskih medija.

Ipak, da li ste znali da se za Anu Ivanović svojevremeno raspitivao i predsjednik Amerike, Donald Tramp?

Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Ivica Dačić, bio je gost emisije "Puls Srbije vikend" na "Kurir" televiziji gdje je otkrio jednu nepoznatu anegdotu.

Dačić je govorio o sastanku sa Donaldom Trampom, koji mu je rekao da je Ana Ivanović najljepša teniserka na svijetu.

"On tada nije bio predsjednik, a ja sam bio premijer. I iskreno, pitao me je za Anu Ivanović, rekao je da je najljepša teniserka. Poslije nekoliko godina, kada smo se sreli u UN, pitao me je šta je sa njom, ja rekoh: Udala se... A on me pitao: Za koga se udala? I tako dalje, bio je dosta razočaran. Zaista je to smatrao, on je vjerovatno pratio ili je vidio negdje na televiziji", rekao je Dačić.