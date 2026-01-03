Svi iznenađeni: Stanija pokazala lice bez filtera i šminke

Starleta Stanija Dobrojević privlači pažnju svojim izgledom a posebno otkako joj je dečko Asmin Durdžić ušao u Elitu.

U međuvremenu oboje su objavili da nisu zajedno iako do zvaničnog raskida još nije došlo budući da fizički nisu jedno kraj drugog.

Hronika Ovo je mladić koji je skočio sa 8. sprata nakon smrti djevojke

Stanija međutim ne gubi vrijeme, već se trudi da uživa u svakom trenutku bez obzira što je solo, pa je sada pokazala kako je posjetila teretanu pokazavši svoje prirodno izdanje.

Ona je pozirala u ogledalu bez šminke, a fotografiju nije uljepšala ni filterima.

Stanija Dobrojević obukla je zelene helanke i iste nijanse majicu i utegla se tako da su njene obline došle do izražaja. Ipak, ovog puta su svi gledali u njeno lice, budući da je navela da je ovo njeno prirodno izdanje.

"Bez filtera, bez izgovora. Samo disciplina", napisala je ona u opisu fotografije koja je nastala u jednoj teretani u Majamiju.

Stanija Dobrojević

Starleta je dobila pregršt komplimenata kako izgleda sjajno te da ima negovano lice. To potvrđuje i činjenica da ona ne koristi tešku šminku zbog čega je zadržala mladoliki izgled.

Svijet ''Oglasio se'' Nikolas Maduro: Nametanje kolonijalnog rata

Nedavno je sa pratiocima takođe podijelila kako uživa u vožnji na vodi pokazavši zgodno tijelo u bikiniju.

Kupaći je bio minijaturan, sa samo tračicama i gore i dole.

"Nekontrolisana", napisala je Stanija u opisu objave.

Kadrove sa vode podijelila je na Instagramu i odmah pokrenula more komentara, prenosi "Telegraf".