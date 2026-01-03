Logo
Large banner

Svi iznenađeni: Stanija pokazala lice bez filtera i šminke

Izvor:

Telegraf

03.01.2026

17:04

Komentari:

0
Сви изненађени: Станија показала лице без филтера и шминке

Starleta Stanija Dobrojević privlači pažnju svojim izgledom a posebno otkako joj je dečko Asmin Durdžić ušao u Elitu.

U međuvremenu oboje su objavili da nisu zajedno iako do zvaničnog raskida još nije došlo budući da fizički nisu jedno kraj drugog.

Милош М.

Hronika

Ovo je mladić koji je skočio sa 8. sprata nakon smrti djevojke

Stanija međutim ne gubi vrijeme, već se trudi da uživa u svakom trenutku bez obzira što je solo, pa je sada pokazala kako je posjetila teretanu pokazavši svoje prirodno izdanje.

Ona je pozirala u ogledalu bez šminke, a fotografiju nije uljepšala ni filterima.

Stanija Dobrojević obukla je zelene helanke i iste nijanse majicu i utegla se tako da su njene obline došle do izražaja. Ipak, ovog puta su svi gledali u njeno lice, budući da je navela da je ovo njeno prirodno izdanje.

"Bez filtera, bez izgovora. Samo disciplina", napisala je ona u opisu fotografije koja je nastala u jednoj teretani u Majamiju.

Станија Добројевић
Stanija Dobrojević

Starleta je dobila pregršt komplimenata kako izgleda sjajno te da ima negovano lice. To potvrđuje i činjenica da ona ne koristi tešku šminku zbog čega je zadržala mladoliki izgled.

Николас Мадуро

Svijet

''Oglasio se'' Nikolas Maduro: Nametanje kolonijalnog rata

Nedavno je sa pratiocima takođe podijelila kako uživa u vožnji na vodi pokazavši zgodno tijelo u bikiniju.

Kupaći je bio minijaturan, sa samo tračicama i gore i dole.

"Nekontrolisana", napisala je Stanija u opisu objave.

Kadrove sa vode podijelila je na Instagramu i odmah pokrenula more komentara, prenosi "Telegraf".

Podijeli:

Tag:

Stanija Dobrojević

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Sat, pomjeranje sata, jesen

Nauka i tehnologija

Planeta se mijenja: Dan više neće trajati 24 sata

2 h

0
Невидљиви убица поновно на путевима: Не помажу ни ланци, како реаговати

Auto-moto

Nevidljivi ubica ponovno na putevima: Ne pomažu ni lanci, kako reagovati

2 h

0
Туга на почетку године: Преминуо чувени Србин Борко Крунић

Fudbal

Tuga na početku godine: Preminuo čuveni Srbin Borko Krunić

2 h

0
Николас Мадуро предсједник Венецуеле

Svijet

Uhvaćeni na spavanju: Evo kako je uhapšen Maduro i njegova supruga

2 h

2

Više iz rubrike

Наташу Беквалац бивши муж замолио да га не спомиње

Scena

Natašu Bekvalac bivši muž zamolio da ga ne spominje

2 h

1
Прво оглашавање Тома Лија Џоунса након што му је умрла кћерка

Scena

Prvo oglašavanje Toma Lija Džounsa nakon što mu je umrla kćerka

6 h

0
Вртоглаве цифре: Ово су новогодишњи хонорари естрадних звијезда

Scena

Vrtoglave cifre: Ovo su novogodišnji honorari estradnih zvijezda

6 h

0
Дарко Лазић открио да ли планира проширење породице

Scena

Darko Lazić otkrio da li planira proširenje porodice

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Savjet njemačkih majstora za hladne noći: Ovo treba da držite u autu

18

57

Centralne vijesti, 03.01.2026.

18

51

Todor je prva beba rođena u ovoj godini u Prijedoru

18

38

Ovo je jedinica koja je zarobila Nikolasa Madura

18

27

Katarina Grujić završila u bolnici - otkazan nastup

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner