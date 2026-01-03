Prvo oglašavanje Toma Lija Džounsa nakon što mu je umrla kćerka

Glumac Tomi Li Džouns i njegova porodica oglasili su se nakon iznenadne smrti njegove kćerke Viktorije, koja je preminula na Novu godinu u 34. godini. Njeno beživotno tijelo pronađeno je u hotelskoj sobi u San Francisku, prenosi Unilad.

U kratkoj izjavi za magazin People, potresena porodica je poručila: "Cijenimo sve ljubazne riječi, misli i molitve. Molimo vas da poštujete našu privatnost u ovom teškom trenutku. Hvala vam."

Istraga je u toku

Viktorija, koja je takođe bila glumica, pronađena je mrtva u hotelu Fairmont u San Francisku oko 3 sata ujutro 1. januara, nakon što je prijavljen hitan medicinski slučaj. Okolnosti njene smrti trenutno se ispituju, a mrtvozornik bi trebalo da obavi obdukciju kako bi utvrdio tačan uzrok. Prema vatrogasnoj službi San Franciska, hitna pomoć je odgovorila na poziv u 2:52 ujutro. O incidentu se oglasila i policija:

"Dana 1. 1. 2026. oko 3:14 ujutro, policajci San Franciska odgovorili su na poziv u hotelu u bloku 900 ulice Mason Strit zbog prijave o preminuloj osobi", stoji u saopštenju. "Na licu mjesta, policajci su se sreli sa medicinarima, koji su odraslu ženu proglasili preminulom. Mrtvozornik je stigao na lice mesta i obavio istragu."

Iako detalji još nisu objavljeni, zasad se smatra da smrt nije tretirana kao sumnjiva, kao i da je preminula od predoziranja.

Kratka glumačka karijera

Rođena 1991. godine, Viktorija je bila ćerka zvezde filma "Ljudi u crnom" i njegove bivše supruge Kimberli Kloghli. Par takođe ima 43-godišnjeg sina Austina. Viktorija je nakratko krenula očevim stopama, glumeći uz njega u filmu "Ljudi u crnom II", a pojavila se i u epizodi serije "One Tree Hill" i u filmu "Tri sahrane Melkijadesa Estrade". Iako je postigla određeni uspjeh, posljednjih godina se povukla iz javnosti, ali se povremeno pojavljivala kako bi podržala oca na crvenom tepihu, posebno na filmskim festivalima.

Očeva lekcija na setu

Tomi Li Džouns je bio izuzetno ponosan na svoju kćerku, iako je jednom priznao da joj je na setu morao dati "otkaz". U intervjuu za The New Yorker, objavljenom 2. januara 2006. godine, prisetio se trenutka kada je Viktoriji održao lekciju iz profesionalnosti:

"Otpustio sam svoju kćerku. Morala je da ustane u 5 ujutro za svoju ulogu. Jednog jutra, nije htjela da ustane iz kreveta", objasnio je. Džouns se prisjetio kako ju je podsticao da se probudi: "Rekao sam: "Dušo, ovo je posao." Ali ona se nije pomakla."

Željeći da Viktorija shvati da njeni postupci imaju posljedice, Džouns je nastavio: "Tako sam je otpustio."

Srećom, Viktorijina uloga u filmu je spašena zahvaljujući produkcijskom osoblju, koje je, kako je rekao Džouns, otišlo do Viktorije "bez da mu je reklo" i uspjelo da je probudi, a zatim požuri na set "baš na vrijeme", prenosi Indeks.