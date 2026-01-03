Identifikovane prve žrtve nesreće u Švajcarskoj: Najmlađa ima samo 16 godina

Švajcarska policija saopštila je da je identifikovala četiri žrtve nesreće koja se dogodila u švajcarskom mestu Kran Montani kada je u požaru stradalo 40, a povrijeđeno 119 osoba.

Prve četiri žrtve su identifikovane kao dvije Švajcarkinje starosti 21 i 16 godina i dva Švajcarca starosti 18 i 16 godina, prenio je Skaj njuz.

Njihova tijela su vraćena porodicama, saopštila je švajcarska policija.

Više detalja, uključujući njihova imena, još nije objavljeno.

Kako je navedeno, rad na identifikaciji preostalih žrtava se nastavlja.

Nesreća se dogodila tokom novogodišnje proslave u baru "Konstelasion", kada je izbio požar, za koji se za sada pretpostavlja da su ga možda izazvale prskalice zakačene za flaše šampanjca.