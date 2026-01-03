Identifikovane prve žrtve nesreće u Švajcarskoj: Najmlađa ima samo 16 godina

Izvor:
Telegraf
03.01.2026
12:43
Komentari:0
Švajcarska policija saopštila je da je identifikovala četiri žrtve nesreće koja se dogodila u švajcarskom mestu Kran Montani kada je u požaru stradalo 40, a povrijeđeno 119 osoba.
Prve četiri žrtve su identifikovane kao dvije Švajcarkinje starosti 21 i 16 godina i dva Švajcarca starosti 18 i 16 godina, prenio je Skaj njuz.
Scena
Vrtoglave cifre: Ovo su novogodišnji honorari estradnih zvijezda
Njihova tijela su vraćena porodicama, saopštila je švajcarska policija.
Više detalja, uključujući njihova imena, još nije objavljeno.
Kako je navedeno, rad na identifikaciji preostalih žrtava se nastavlja.
Republika Srpska
Kovačević: Svi smo okupljeni oko Srpske
Nesreća se dogodila tokom novogodišnje proslave u baru "Konstelasion", kada je izbio požar, za koji se za sada pretpostavlja da su ga možda izazvale prskalice zakačene za flaše šampanjca.
Svijet
2 h3
Savjeti
2 h0
Zanimljivosti
3 h0
Zdravlje
3 h0
Najnovije
Najčitanije
15
14
15
03
14
48
14
46
14
42
Trenutno na programu