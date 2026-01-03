Logo
Predragu spaljene ruke i lice u stravičnom požaru: Baka otkrila u kakvom je stanju

Izvor:

Republika

03.01.2026

11:59

Предрагу спаљене руке и лице у стравичном пожару: Бака открила у каквом је стању
Foto: Unsplash

Mladić Predrag Janković povrijeđen je u velikom požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru na skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj, a njegova baka Dobrila opisala je kako je saznala za tragediju koja je umalo poslata tragična za njihovu porodicu.

Prema riječima Dobrile Janković, njen unuk je sada dobro i nalazi se na bolničkom liječenju.

"Spaljene su mu obje ruke, samo jedan prst je prošao nepovrijeđen. Na aparatima je, ali je svjestan i komunikativan. Ne smije da jede i pije jer se nagutao dima", kaže baka sa suzama u očima za Republiku i objašnjava da mu je lice spaljeno, ali da će biti dobro.

"Operisan je i prebačen iz jedna u drugu bolnicu, jer je nega u toj bolnici bolja. Krili su od mene da mi je unuk povrijeđen, a kada sam vidjela na vijestima izgrdila sam ih što su to krili od mene. Bolje da umrem ja i da crknem nego da mene sažaljevaju, a da se mom unuku nešto desi. Grdila sam ćerku što mi nije javila."

Prema njenim rečima povrijeđeni Predrag bio je u Sionu, a zatim je transportovan u Sjer. Predrag Janković bio je na terasi i nekim čudom je uspio da preživi požar koji je za sada odneo više od 47 života, dok je njih preko 100 povrijeđeno.

сијалица

Svijet

Berlin ostao bez struje, policija sumnja na napad

"Požar je buknuo na terasi, a onda se proširio na celu diskoteku. Konobarice su nosile neko piće na glavi sa prskalicama koje su se verovatno zapalile", kaže Dobrila Janković i navodi da se moli i da se njihov komšija Stefan Ivanović za kojim se traga od novogodišnje noći pronađe živ i zdrav. Inače, da podsjetimo, Srbin Stefan Ivanović, koji ima dvojno državljanstvo, te večeri radio je kao obezbijeđenje u baru "Le Constellation" u Kran Montani.

"Moj drugi unuk je te večeri trebalo da slavi Novu godinu u tom klubu, ali je promijenio plan, dok je moj Predrag radio u baru iako on radi u Sijari. Moj unuk je jako dobro i hvala Bogu da je živ. Molimo se da se što pre oporavi, a i da je Stefan živ jer je mnogo dobar momak kakav se rijetko rađa. On je bio dolje u tom baru i znam da nije izašao dok svima nije pomogao, tako je dobro dijete."

