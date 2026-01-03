Predragu spaljene ruke i lice u stravičnom požaru: Baka otkrila u kakvom je stanju

Mladić Predrag Janković povrijeđen je u velikom požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru na skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj, a njegova baka Dobrila opisala je kako je saznala za tragediju koja je umalo poslata tragična za njihovu porodicu.

Prema riječima Dobrile Janković, njen unuk je sada dobro i nalazi se na bolničkom liječenju.

"Spaljene su mu obje ruke, samo jedan prst je prošao nepovrijeđen. Na aparatima je, ali je svjestan i komunikativan. Ne smije da jede i pije jer se nagutao dima", kaže baka sa suzama u očima za Republiku i objašnjava da mu je lice spaljeno, ali da će biti dobro.

"Operisan je i prebačen iz jedna u drugu bolnicu, jer je nega u toj bolnici bolja. Krili su od mene da mi je unuk povrijeđen, a kada sam vidjela na vijestima izgrdila sam ih što su to krili od mene. Bolje da umrem ja i da crknem nego da mene sažaljevaju, a da se mom unuku nešto desi. Grdila sam ćerku što mi nije javila."

Prema njenim rečima povrijeđeni Predrag bio je u Sionu, a zatim je transportovan u Sjer. Predrag Janković bio je na terasi i nekim čudom je uspio da preživi požar koji je za sada odneo više od 47 života, dok je njih preko 100 povrijeđeno.

"Požar je buknuo na terasi, a onda se proširio na celu diskoteku. Konobarice su nosile neko piće na glavi sa prskalicama koje su se verovatno zapalile", kaže Dobrila Janković i navodi da se moli i da se njihov komšija Stefan Ivanović za kojim se traga od novogodišnje noći pronađe živ i zdrav. Inače, da podsjetimo, Srbin Stefan Ivanović, koji ima dvojno državljanstvo, te večeri radio je kao obezbijeđenje u baru "Le Constellation" u Kran Montani.

"Moj drugi unuk je te večeri trebalo da slavi Novu godinu u tom klubu, ali je promijenio plan, dok je moj Predrag radio u baru iako on radi u Sijari. Moj unuk je jako dobro i hvala Bogu da je živ. Molimo se da se što pre oporavi, a i da je Stefan živ jer je mnogo dobar momak kakav se rijetko rađa. On je bio dolje u tom baru i znam da nije izašao dok svima nije pomogao, tako je dobro dijete."