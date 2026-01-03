Logo
Large banner

Tramp: Maduro i njegova žena su uhvaćeni

Izvor:

Sputnjik

03.01.2026

10:31

Komentari:

3
Предсједник САД-а Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP

SAD su uspešno sprovele napad velikog obima na Venecuelu, saopštio je predsjednik Amerike Donald Tramp.

Kako je naveo, predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova žena su uhvaćeni.

"Maduro i njegova žena su uhvaćeni i odvedeni iz zemlje", naveo je on.

Američki predsjednik je najavio da će održati pres konferenciju o Venecueli u 17 sati po srednjeevropskom vremenu, prenosi Sputnjik.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Venecuela

Nikolas Maduro

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Par, ljubav

Ljubav i seks

Pet znakova koji pokazuju da ste pronašli srodnu dušu

4 h

0
Mеђу повријеђенима у пожару и држављанин БиХ

Svijet

Među povrijeđenima u požaru i državljanin BiH

4 h

0
Срушила се вишеспратница у изградњи, има мртвих

Svijet

Srušila se višespratnica u izgradnji, ima mrtvih

5 h

0
Ризик од сајбер напада све већи

Nauka i tehnologija

Rizik od sajber napada sve veći

5 h

0

Više iz rubrike

Mеђу повријеђенима у пожару и држављанин БиХ

Svijet

Među povrijeđenima u požaru i državljanin BiH

4 h

0
Срушила се вишеспратница у изградњи, има мртвих

Svijet

Srušila se višespratnica u izgradnji, ima mrtvih

5 h

0
Хеликоптер

Svijet

U padu helikoptera poginula četiri člana porodice

5 h

0
Бијела кућа потврдила да су покренути напади на Венецуелу

Svijet

Bijela kuća potvrdila da su pokrenuti napadi na Venecuelu

5 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

14

Ove marke su povučene, šta ako ih niste zamijenili

15

03

Irska Hrvatima nudi do 70 hiljada evra, ne moraju ni da žive tamo

14

48

Stručnjak otkriva: Ako se osjećate nervozno, potrebno je samo da zapjevate

14

46

Sutra je najljepši praznik posvećen očevima: Ovaj običaj se obavezno poštuje

14

42

Košarac: Za stabilnost i napredak Srpske zaslužna politika Milorada Dodika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner