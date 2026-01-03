Tramp: Maduro i njegova žena su uhvaćeni

SAD su uspešno sprovele napad velikog obima na Venecuelu, saopštio je predsjednik Amerike Donald Tramp.

Kako je naveo, predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova žena su uhvaćeni.

"Maduro i njegova žena su uhvaćeni i odvedeni iz zemlje", naveo je on.

Američki predsjednik je najavio da će održati pres konferenciju o Venecueli u 17 sati po srednjeevropskom vremenu, prenosi Sputnjik.