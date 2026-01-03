Logo
Srušila se višespratnica u izgradnji, ima mrtvih

SRNA

03.01.2026

10:11

0
Срушила се вишеспратница у изградњи, има мртвих
Najmanje četiri osobe su poginule, a još četiri zatrpane u ruševinama kada se u kenijskoj prijestonici Najrobiju srušila višespratnica u izgradnji, javlja AP.

Zgrada se, prema podacima Crvenog krsta Kenije, nalazila u dijelu Najrobija poznatom kao "Južni C".

Tim za intervenciju sastavljen od predstavnika više agencija je na mjestu nesreće.

Sekretar kabineta zadužen za javne službe Džefri Ruku rekao je novinarima da se vjeruje da su četiri osobe zarobljene pod ruševinama.

