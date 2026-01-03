Logo
Efikasnost ruske vakcine protiv melanoma više od 90 odsto

Izvor:

Sputnjik

03.01.2026

09:52

Vakcina
Foto: Pixabay

Efikasnost ruske vakcine protiv melanoma je više od 90 odsto, rekao je direktor Nacionalnog istraživačkog centra epidemiologije i mikrobiologije "Gamaleja" Aleksandar Gincburg.

Kako je dodao, sprovedena su pretklinička ispitivanja na životinjama.

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

Prva sedmica januara donosi bogatstvo i uspjeh: Ovi znakovi su miljenici sudbine

"U ovom trenutku sprovedena su pretklinička ispitivanja na životinjama, efikasnost vakcine je visoka, ona je skoro više od 90 odsto. Što se tiče nestanka primarnog tumora možemo reći 100 odsto, a što se tiče metastaza, oko 90 odsto", naveo je on, prenosi Sputnjik.

vakcina

rak

