Efikasnost ruske vakcine protiv melanoma više od 90 odsto

Efikasnost ruske vakcine protiv melanoma je više od 90 odsto, rekao je direktor Nacionalnog istraživačkog centra epidemiologije i mikrobiologije "Gamaleja" Aleksandar Gincburg.

Kako je dodao, sprovedena su pretklinička ispitivanja na životinjama.

"U ovom trenutku sprovedena su pretklinička ispitivanja na životinjama, efikasnost vakcine je visoka, ona je skoro više od 90 odsto. Što se tiče nestanka primarnog tumora možemo reći 100 odsto, a što se tiče metastaza, oko 90 odsto", naveo je on, prenosi Sputnjik.