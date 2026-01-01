Ovih 6 simptoma ukazuju na probleme s plodnošću

Želite da imate dijete? Bez obzira želite li da zatrudnite sada ili planirate potomstvo u budućnosti sigurno se pitate hoće li sve biti u redu od začeća do porođaja.

Neplodnost je dijagnoza s kojom se danas suočava čak 10-15% parova.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, neplodnost je definisana kao nemogućnost ostvarivanja trudnoće nakon najmanje godinu dana redovnih nezaštićenih polnih odnosa.

Neki stručnjaci u širu definiciju uključuju i nemogućnost začeća nakon šest mjeseci kod žena starijih od 35 godina. Ako se to ne dogodi u ovom roku, možda imate problem.

Ako primijetite bilo koji od navedenih simptoma, nazovite svog ginekologa, kako bi se utvrdilo da li zaista postoji problem.

1. Izostanak menstruacije

Ako ste uzimali kontracepciju, vašem tijelu će možda trebati nekoliko mjeseci da se reguliše i ponovno počne da ovulira. Ali ako nakon tri mjeseca ne dobijete menstruaciju, obratite se ljekaru.

"Izostanak menstruacije sugeriše da žena nema ovulaciju i da ima male šanse da zatrudni bez pomoći", kaže Lorna Maršal, reproduktivna endokrinološkinja.

Rješenje bi moglo biti jednostavno kao svakodnevno uzimanje tablete za podsticanje ovulacije; ako to ne uspije, sljedeći koraci su lijekovi u injekcijama, intrauterina inseminacija (IUI) ili in vitro oplodnja (IVF).

2. Neredovne menstruacije

Ako menstruaciju ne dobijate redovno, možda nikada nećete znati kada ćete ili hoćete li ovulirati.

"Ciklusi koji se javljaju sporadično ukazuju na osnovni poremećaj povezan s ovulacijom, što može učiniti začeće vrlo izazovnim", kaže Šoiva Talebian, reproduktivna endokrinološkinja za "Parents".

Iako mogu da postoje različiti razlozi za neredovne menstruacije, neki od njih mogu biti posljedica većih poremećaja, dodaje dr Talebian.

"Razlozi su slični potpunom izostanku menstruacije: sindrom policističnih jajnika (PCOS), poremećaji štitaste žlijezde i hipotalamičke amenoreje", kaže ona.

Neredovni ciklusi takođe mogu biti znak smanjene rezerve jajnika uzrokovane endometriozom ili ranim prestankom rada jajnika.

3. Krvarenje između menstruacija

Trebalo bi da krvarite samo kad imate menstruaciju.

"Kvarenje između ciklusa ili nakon snošaja može ukazivati na polip ili fibroid materice ili leziju vrata maternice", kaže dr Talebian.

Osim problema s trudnoćom, ginekolog bi trebalo da se uvjeri da ovi simptomi ne ukazuju na nešto ozbiljnije poput raka, iako je to rijetko slučaj.

Zdravlje Ginekolog moli žene starije od 50 godina da usvoje jednu naviku

4. Vrlo obilne menstruacije

Ako svakih sat vremena trošite više od jednog uloška ili tampona, ako primijetite jako velike krvne ugruške ili krvarite duže od sedam dana, vaša je menstruacija neobično obilna.

"Ovo može biti znak mioma materice", kaže Marsi F. Magvajer, reproduktivna endokrinološkinja.

"Obilne menstruacije takođe su povezane sa određenim poremećajima krvarenja ili endokrinim abnormalnostima."

Fibroidi se mogu smanjiti ili ukloniti ako onemogućuju trudnoću, a poremećaji krvi mogu da se liječe ljekovima.

5. Bol u karlici

Ako imate jake grčeve, bolove tokom ciklusa ili nelagodu nakon intimnog odnosa, moguće je da je uzrok endometrioza.

"Kod endometrioze, tkivo koje bi trebalo da oblaže šupljinu materice nalazi se izvan maternice u karlici", kaže dr Megvajer. "Endometrioza može dovesti do stvaranja ožiljaka na strukturama karlice, smanjenja plodnosti i povećanja rizika od vanmaternične trudnoće."

Osim toga, dr Maršal kaže: "Endometrioza može da smanjiti distribuciju jajnih ćelija žene, pa možemo preporučiti bržu procjenu i liječenje."

Međutim, ako imate bolove u karlici sa temperaturom i abnormalnim iscjetkom, to bi mogao biti znak infekcije, koja takođe može da dovede do ožiljaka ako se ne liječi.

"Infekcija karlice izlaže ženu značajnom riziku od začepljenja jajovoda", kaže dr Maršal.

"Test kako bi se vidjelo jesu li jajovodi prohodni treba da se uradi ubrzo nakon što par počne da pokušava začeće."

Hronika Napad u Domu zdravlja: "Životi tri medicinske sestre su vrijedili kao jedna tableta"

6. Kratki ciklusi i blago krvarenje

Ako su vam ciklusi stalno kraći od 18 dana, moguće je da nemate ovulaciju ili ne proizvodite dovoljno progesterona za održavanje trudnoće, ako do nje dođe. Ljekar može da uradi neke testove kako bi provjerio nivo vaših hormona i vidio postoji li problem.

Važno je znati da ako imate problema sa začećem nakon pokušaja nezaštićenog polnog odnosa tokom jedne godine ili 6 mjeseci ako imate 35 i više godina, možete se obratiti ginekologu za pomoć.

Osim toga, ako imate bilo kakve simptome kao što su neredovne menstruacije, izostanak menstruacije ili krvarenje između menstruacija, takođe je važno da posjetite ginekologa, prenosi b92.