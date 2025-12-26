Ovo je najgora vrsta mesa: Prepuna holesterola i štetna za srce

Tokom novogodišnjih i božićnih praznika mnogi se, nakon perioda posta i uzdržavanja, posebno raduju bogatoj trpezi na kojoj meso često zauzima centralno mjesto. Ljekari su otkrili koje su najštetnije vrste.

Za veliki broj ljudi obrok bez mesa teško je zamisliv, ne samo za praznike već i tokom cijele godine. Ipak, iako nema potrebe da se u potpunosti izbaci sa jelovnika, stručnjaci upozoravaju da bi u prazničnom periodu, ali i inače, trebalo obratiti pažnju na količinu i vrstu mesa koje konzumiramo.

Meso je vrijedan izvor proteina neophodnih za pravilno funkcionisanje organizma, zbog čega je, na primjer, piletina čest izbor čak i kod onih koji vode računa o liniji. Međutim, ljekari sve češće savjetuju umjerenost, naročito kada je riječ o crvenom mesu i mesnim prerađevinama, koje bi trebalo svesti na rijeđu konzumaciju kako bi se sačuvalo zdravlje – čak i u vrijeme prazničnog uživanja.

Koje meso je najbolji izbor?

''Svakog dana bi trebalo pojesti parče mesa za ručak, može i soja, ali ja soju ne volim. Najkvalitetnije meso, evo da vam kažem, kada uđete u američku mesaru, najviše se jede govedina. Ne teletina, ne junetina. Zašto? Veoma je crvena, to govori o sadržaju gvožđa, a gdje ima gvožđa ima i cinka'', rekao gastroenterolog Vojislav Perišić.

''Kada uzmete parče govedine, često tu imate i bjeličastu masnoću, ona je zdrava, sadrži vitamin D. Govedina je i jeftina, i daleko bolja od svinjetine. Od svinje uzimajte samo but, a kada je sušeno, jedite samo crveni dio'', dodao je čuveni dr Voja.

Koje meso bi trebalo izbjegavati?

Iako je meso često neophodan izvor proteina za naše tijelo, neke vrste trebalo bi izbjegavati zbog velike količine masnoća. One mogu dovesti do nakupljanja lošeg (LDL) holesterola, što može izazvati začepljenje krvnih sudova i bolesti srca.

Postoje četiri vrste mesa koje bi trebalo izbaciti iz ishrane.

Jagnjetina

Iako mnogi ne mogu da zamisle proslavu bez jagnjetine, ona ne spada u zdrave opcije. Sadrži 11 grama zasićenih masti po porciji od 115 grama, dok jagnjeće plećke i kotleti imaju oko 9 grama masti na istu količinu.

Jagnjetina takođe spada u crveno meso, koje se preporučuje konzumirati najviše jednom nedjeljno, naročito ako imate povišen holesterol ili porodičnu istoriju kardiovaskularnih bolesti. Ako spadate u tu grupu, bilo bi najbolje da ovo meso u potpunosti izbacite iz ishrane.

Svinjska rebra

Da, znamo – veoma su ukusna i mnogima posebno prijaju, ali su toliko masna da se to može vidjeti golim okom. Porcijom od 115 grama svinjskih rebara u organizam ćete unijeti čak 13 grama zasićenih masti.

Odrezak

Klasični ribaj sadrži 11 grama zasićenih masti i jedan gram trans masti po porciji od 115 grama, dok filet minjon ima oko 10 grama zasićenih masti na porciju iste gramaže.

Iako je crveno meso važan izvor esencijalnih nutrijenata poput gvožđa i proteina, prekomjerna konzumacija, naročito masnijih komada, povezana je sa zdravstvenim problemima. Doktorka Kezija Džoj navodi da masni komadi crvenog mesa (poput odreska) mogu podstaći upalne procese u tijelu, ali i dovesti do gojenja kada se konzumiraju u većim količinama.

Oni su bogati zasićenim mastima, što može povećati nivo lošeg (LDL) holesterola i doprinijeti razvoju srčanih bolesti.

Kobasice

Mesne prerađevine se nalaze na gotovo svakoj listi namirnica koje nisu dobre za naš organizam. Suhomesnata kobasica sadrži šest grama zasićenih masti po porciji od 50 grama, ali i čak 350 do 500 miligrama natrijuma.

''Kobasice, slanina, viršle i delikatesi koji su sušeni, dimljeni ili soljeni često sadrže visok nivo zasićenih masti, kao i aditive poput nitrata, koji mogu doprinijeti upalama. Prerađeno meso takođe ima mnogo kalorija i soli, što može dovesti do gojenja i povišenog krvnog pritiska'', izjavila je dr Džoj, prenosi Story.hr