Mitropolit Dimitrije uručio pomoć srpskog patrijarha opštini Jablanica

Mitropolit zahumsko-hercegovački Dimitrije uručio je danas pomoć Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija opštini Jablanica, kao dio obećane pomoći Srpske pravoslavne crkve /SPC/ od 100.000 evra za ovu opštinu i grad Konjic koji su postradali u razornim poplavama u oktobru 2024. godine.

Mitropolit Dimitrije sa sveštenstvom posjetio je Jablanicu i sastao se sa načelnikom opštine Emirom Muratovićem i članovima opštinske administracije, sa kojima su do detalja dogovoreni budući koraci na realizaciji donacije u vrijednosti od 60.000 evra.

Vladika Dimitrije, sveštenstvo i Muratović obišli su zajedno sa mještanima put prema selu Dobrigošće, mjesnu kapelu i groblje, te posjetili porodice kojima je pomoć dodijeljena.

Od 60.000 evra koje su namijenjene za Jablanicu, 40.000 biće utrošeno za sanaciju puta za selo Dobrigošće, dok će 20.000 evra biti utrošeno za pomoć porodicama Manigoda i Kuribak.

Porodica Kuribak donaciju je dobila u vidu mašina za rad budući da im je u poplavama sve uništeno, dok je porodica Manigoda, na čijoj kući je obnovljen krov od sredstava Fonda za izbjegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu AP Vojvodine, dobila sredstva za obnovu i opremanje kuće.

U oktobru je u Gradskoj upravi Konjic potpisan ugovor o donacijama između SPC i 12 domaćinstava, koja su u poplavama imala štetu na imovini. Tada je Konjicu donirano 40.000 evra kao pomoć za 12 porodica, za kupovinu zemlje ili obnovu kuće.

Starješina Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru sveštenik Duško Kojić rekao je da ova pomoć nije samo materijalna, već znak očinske brige Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija koji u teškim trenucima misli na svakog čovjeka i želi da niko ne ostane sam u svojoj boli.

"Patrijarh nas neprestano podsjeća da je ljudska patnja iznad svih podjela i da je naša hrišćanska dužnost da budemo uz one koji trpe, gdje god da se nalaze. Kao sveštenik, imam čast da prenesem tu poruku blizine, solidarnosti i molitve, sa željom da ova pomoć donese makar malo utjehe i nade onima koji su prolazili i prolaze kroz ove teške trenutke", poručio je Kojić.

Prema njegovim riječima, prilikom realizacije donacije sve je rađeno u saradnji sa načelnikom Jablanice, a ranije i sa gradonačelnikom Konjica.

"Ovdje su ljudi uprkos svim nepogodama uvijek prema nama pokazivali ljubav i prema našoj zajednici se odnosili kao prema mlađem bratu tako da je naš odnos krunisan i ovom pomoću koja je stigla od našeg patrijarha. U mogućnosti smo da na mali način doprinesemo i pomognemo i nadam se usrećimo jednu zajednicu u selu Dobrigošće jer ovaj dio pomoći ide za obnovu puta prema tom selu", rekao je Kojić.

Načelnik opštine Jablanica Emir Muratović rekao je da je sveštenstvo iz Hercegovine odmah nakon poplava bilo na terenu i ponudilo pomoć.

"Ovo je za našu opštinu veliko s obzirom da imamo veliku štetu koju je učinila elementarna nepogoda. Ovaj projekat za put prema naselju Dobrigošće nama mnogo znači jer ća ovih 40.000 evra riješiti taj problem", istakao je Muratović.

On je dodao da su danas definisani svi detalji u vezi sa izgradnjom puta i da u narednom periodu slijedi izvođenje radova koji bi mogli biti završeni krajem januara.

Branislav Manigoda, porijeklom iz naselja Dobrigošća, zahvalio je Srpskoj pravoslavnoj crkvi i opštini Jablanica i podsjetio da u naselju nema puno stanovnika, ali da selo živi s obzirom da se mnogi imaju imanja i koriste ih.

Muhamed Idrizović, takođe porijeklom iz Dobrigošća, a stanovnik Jablanice, koji ima imanje u tom selu, rekao je da je put decenijama u lošem stanju i da su i preci tražili rješenje za ovaj put, ali da ga nije bilo.

"Jako smo zadovoljni. Zahvalni smo SPC za vrijednu donaciju, ali i opštinskom načelniku koji je koordinisao da ova pomoć ode baš za taj put", dodao je Ibrizović.

Zahvalnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi izrazili su i Anđa Manigoda i Momčilo Kuribak koji su dobili donaciju za obnovu imovine i nabavku mašina koje su im potrebne za život.