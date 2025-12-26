"S ljubavlju hrabrim srcima" - Broj 1411 do sada pozvan 38.429 puta

U okviru akcije "S ljubavlju hrabrim srcima" broj 1411 je do sada pozvan 38.429 puta.

Šesnaesto donatorsko veče "S ljubavlju hrabrim srcima" pod pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske Ane Trišić Babić biće održano večeras.

Prikupljena sredstava su namijenjena podršci, osnivanju i opremanju centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

Iz Kabineta predsjednika navedeno je da ova humanitarna akcija šesnaest godina svjedoči da plemenitost i empatija nemaju rok trajanja i iz godine u godinu dokazuje da zajedništvo, ljubav i briga za bolesnu djecu mogu donijeti stvarne rezultate, nadu i osjećaj da nisu sami.