Počinje isplata korisnicima - u susret novogodišnjim i božićnim praznicima

Fond za dječiju zaštitu Republike Srpske izvršio je danas, umjesto u januaru, redovnu isplatu prava svim svojim korisnicima - uoči novogodišnjih i božićnih praznika.

Riječ je o isplati prava na dodatak na djecu, materinski dodatak, prava na pomoć za opremu novorođenčeta, pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i prava na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju za decembar, saopšteno je iz Fonda.

Direktor Fonda Nedeljko Jović rekao je da su praznici vrijeme na podsjećanje na važnost zajedništva, solidarnosti i međusobne brige, a Fond će i dalje biti oslonac onima kojima je podrška najpotrebnija.

Jović je istakao da su djeca i porodica temelj svakog društva, a da je trajna obaveza Fonda da bude podrška roditeljima i starateljima u stvaranju sigurnog i podsticajnog okruženja za odrastanje djece, te zahvalio za saradnju i veliku podršku Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Vladi Srpske.

Decembarska isplata dodatka na djecu obuhvata 17.327 djece, odnosno 10.134 roditelja koji su korisnici ovog prava za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu vulnerabilnih kategorija, a za te namjene obezbijeđene su 2.627.253,72 KM.

Materinskim dodatkom obuhvaćene su 3.604 porodilje, a za isplatu je izdvojeno 1.463.206 KM.

Pravo na pronatalitetnu naknadu ostvarile su 162 porodilje za 108 trećerođene i 56 četvrtorođene djece, a za isplatu je obezbijeđeno 90.000 KM.

Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 405.000 KM za 801 porodilju, odnosno 810 novorođenčadi.

Za isplatu prava na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju obezbijeđeno je 309.876 KM.