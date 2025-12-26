Logo
Large banner

Počinje isplata korisnicima - u susret novogodišnjim i božićnim praznicima

Izvor:

ATV

26.12.2025

11:56

Komentari:

0
Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима
Foto: Centralna banka

Fond za dječiju zaštitu Republike Srpske izvršio je danas, umjesto u januaru, redovnu isplatu prava svim svojim korisnicima - uoči novogodišnjih i božićnih praznika.

Riječ je o isplati prava na dodatak na djecu, materinski dodatak, prava na pomoć za opremu novorođenčeta, pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i prava na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju za decembar, saopšteno je iz Fonda.

Chat GPT

Zanimljivosti

Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

Direktor Fonda Nedeljko Jović rekao je da su praznici vrijeme na podsjećanje na važnost zajedništva, solidarnosti i međusobne brige, a Fond će i dalje biti oslonac onima kojima je podrška najpotrebnija.

Jović je istakao da su djeca i porodica temelj svakog društva, a da je trajna obaveza Fonda da bude podrška roditeljima i starateljima u stvaranju sigurnog i podsticajnog okruženja za odrastanje djece, te zahvalio za saradnju i veliku podršku Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Vladi Srpske.

Decembarska isplata dodatka na djecu obuhvata 17.327 djece, odnosno 10.134 roditelja koji su korisnici ovog prava za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu vulnerabilnih kategorija, a za te namjene obezbijeđene su 2.627.253,72 KM.

Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

Materinskim dodatkom obuhvaćene su 3.604 porodilje, a za isplatu je izdvojeno 1.463.206 KM.

Pravo na pronatalitetnu naknadu ostvarile su 162 porodilje za 108 trećerođene i 56 četvrtorođene djece, a za isplatu je obezbijeđeno 90.000 KM.

Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 405.000 KM za 801 porodilju, odnosno 810 novorođenčadi.

Dijete i roditelj

Porodica

Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

Za isplatu prava na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju obezbijeđeno je 309.876 KM.

Podijeli:

Tag:

Fond za dječiju zaštitu

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Срећни добитник на лутрији промашио све бројеве

Svijet

Srećni dobitnik na lutriji promašio sve brojeve

5 h

0
Расте број обољелих, Батут издао хитно упозорење

Zdravlje

Raste broj oboljelih, Batut izdao hitno upozorenje

5 h

0
Досије: Родитељи свирепо убијеног Ариела Богдановића први пут пред камерама

Društvo

Dosije: Roditelji svirepo ubijenog Ariela Bogdanovića prvi put pred kamerama

5 h

0

Više iz rubrike

Досије: Родитељи свирепо убијеног Ариела Богдановића први пут пред камерама

Društvo

Dosije: Roditelji svirepo ubijenog Ariela Bogdanovića prvi put pred kamerama

5 h

0
Све више туриста у Српској

Društvo

Sve više turista u Srpskoj

5 h

0
Гужва на граничом прелазу Градишка

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na GP Gradina i Gradiška

6 h

0
Зинајда Шекић

Društvo

Za dva dana prikupljeno 60.000 KM za kuću samohrane majke

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

36

Dodik povodom donatorske večeri: Da budemo uz one koji se bore, da im damo vjeru da nisu sami

16

32

Naručila božićni vijenac preko interneta, stiglo urnebesno iznenađenje

16

28

Misteriozno preminuo ruski general (56): Zvali ga "čuvar vrata" Sergeja Šojgua

16

24

Šta su korisnici najviše pretraživali u 2025? Čarli Kirk na vrhu liste na Google-u

16

19

Moskva upozorava! Ne putujte u Njemačku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner